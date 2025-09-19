Conmebol reconoce error arbitral en expulsión de jugador del Flamengo en la Libertadores

La Conmebol reconoció este viernes que el atacante Gonzalo Plata, del Flamengo, fue mal expulsado en el partido de ida de cuartos de final de la Copa Libertadores disputado el jueves entre el equipo brasileño y el argentino Estudiantes en Río de Janeiro.

El delantero ecuatoriano recibió una doble amonestación por parte del juez colombiano Andrés Rojas en el minuto 82 por una supuesta infracción contra el defensor argentino Facundo Rodríguez en el área chica del Pincha, que entonces perdía 2-0 y minutos después acortó distancias para el definitivo 2-1.

La expulsión del internacional de Ecuador fue reclamada aireadamente por los jugadores y cuerpo técnico del club más popular de Brasil, tanto dentro del campo del Maracaná como en las declaraciones a la prensa al término del juego.

“Por una catástrofe de árbitro, pasó lo que pasó”, dijo en rueda de prensa el entrenador rubro-negro, Filipe Luís, al considerar que la salida de su jugador revivió a los argentinos.

En un video divulgado este viernes, la Conmebol analizó la jugada en cuestión y concluyó que no hubo “infracción por parte del delantero”.

“El árbitro observa la acción y sanciona incorrectamente al jugador del equipo rojo y negro, expulsándolo por doble tarjeta”, aseguró el experto arbitral del organismo rector del balompié sudamericano.

El analista de la Conmebol precisó, sin embargo, que el protocolo del VAR y las reglas del fútbol permiten que el videoarbitraje intervenga solamente en cuatro situaciones: goles, penaltis, tarjeta roja directa y confusión de identidad.

“Al no configurar ninguno de estos incidentes, ya que no es una infracción de tarjeta roja directa, el VAR no puede intervenir”, explicó.

Gran favorito al título de la Libertadores y dueño de una nómina muy poderosa, el Flamengo buscará la clasificación a la semifinal el próximo jueves en La Plata.

raa/mcd