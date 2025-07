Cono Sur sufre los rigores de una ola de frío por masa de aire polar

La región más austral de Sudamérica enfrenta el invierno con récords de bajas temperaturas, que provocaron una quincena de muertes y llevaron a restringir el suministro de gas en Argentina, y a activar planes para albergar a las personas sin techo en Chile y Uruguay.

Los termómetros han descendido bruscamente en los tres países, a veces muy por debajo de cero grados Celsius.

"Lo que pasó esta semana en Chile y en el Cono Sur en general es una ola de frío causada por un escape de una masa de aire polar desde la Antártica", explicó a la AFP Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago.

En Argentina, que tiene algunas partes del territorio bajo alerta por las bajas temperaturas, al menos nueve personas que vivían en la calle murieron por frío en lo que va del invierno, según la oenegé Proyecto 7, que asiste a esa población en todo el país.

Buenos Aires registró el miércoles su temperatura más baja desde 1991 (-1,9ºC). Unos 450 kilómetros al sur de la capital, en la ciudad costera Miramar nevó el fin de semana después de 34 años. Y mucho más al sur, pero en la estepa patagónica, la pequeña localidad de Maquinchao registró -18ºC el martes.

La inusual demanda eléctrica hizo colapsar el suministro del servicio en algunos sectores de Buenos Aires donde miles de usuarios sufrieron apagones, en algunos puntos por más de 24 horas.

El gobierno de Javier Milei suspendió el miércoles el suministro de gas a industrias y gasolineras para asegurar el recurso en los hogares, y este jueves eliminó los precios de referencia de las garrafas de gas licuado de petróleo (GLP) por considerar que los precios libres contribuyen a un mercado sano.

Nieve en Atacama -

En Uruguay, las autoridades declararon "una alerta pública de nivel rojo y alcance nacional" para atender a las personas en situación vulnerable luego del fallecimiento de seis personas. Esta medida habilita al gobierno de Yamandú Orsi a trasladar a refugios de manera obligatoria a quienes estén a la intemperie.

El frío en la capital Montevideo, donde el número personas en situación de calle aumentó en los últimos meses, ha sido intenso. El 30 de junio se registró la temperatura máxima más baja desde 1967 (5,8ºC), señaló el meteorólogo Mario Bidegain en el informativo local Telemundo.

Chile también implementó planes para albergar a los sin techo durante los días más fríos. En Chillán, a 400 kilómetros de Santiago, la temperatura cayó hasta los -9,3ºC, según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC). Y en el extremo norte de Chile nevó incluso en algunas zonas del desierto de Atacama, el más árido del mundo, algo que no ocurría desde hace una década. "Que estas masas de aire tan frías estén extendiéndose tan hacia los sectores norte no es tan habitual, entonces no se puede descartar que esto esté causado también por cambio climático", dijo a la AFP Arnaldo Zúñiga, meteorólogo de la DMC. - Tregua - El Cono Sur espera sin embargo una tregua de temperaturas polares en los próximos días. Este jueves Buenos Aires registró 12ºC, Montevideo, 14ºC, y Santiago, 24,7ºC. "Me sorprendió bastante el cambio del frío al calor, fue muy drástico el cambio", aseguró a la AFP en la capital chilena Dafne Naranjo, una estudiante de 18 años. "La semana pasada hacía muchísimo frío y ahora el clima cambió bastante", agregó. En los últimos años ha habido más olas de calor que de frío. "Se ha triplicado la frecuencia con la que se registran episodios de calor, ya sea en verano o en invierno, no solamente en el Cono Sur, sino que en todo el mundo", dijo Cordero, el climatólogo de la Universidad de Santiago. "No es bueno tener olas de calor, ni en invierno ni en verano. Son fenómenos anómalos, no son cosas que deberían pasar", agregó. pa-axl/vel/ad/mel