"Conocí el monstruo por dentro", dice ex preso político que recibió amnistía en Venezuela

"¡Libertad! ¡Libertad!", corearon cerca de 150 personas frente a la iglesia San Sebastián de Maiquetía, en el norte de Venezuela, tras una misa para celebrar la liberación de un grupo de presos políticos originarios de esta localidad.

Entre los presentes se encontraba Juan Freites, de 34 años, dirigente regional del partido de la líder opositora y Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Más de 500 presos políticos han sido excarcelados como parte de un proceso de liberaciones impulsado por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos.

El gobierno venezolano prometió liberaciones masivas y promulgó una ley de amnistía para iniciar un proceso de "reconciliación nacional". Cerca de 560 personas siguen privadas de libertad por motivos políticos, según Foro Penal.

Freites fue detenido el 23 de enero de 2024, acusado de participar en un supuesto complot terrorista para secuestrar a un gobernador. Fue excarcelado la semana pasada.

"Estos dos años (de prisión) me sirvieron en lo particular para reafirmarme en mi compromiso de vida", dijo a la AFP. "Conocí el monstruo por dentro y es el momento de desarticular ese monstruo", enfatizó.

Cree que el país solo podrá avanzar a una "fase definitiva de transición" cuando queden en libertad todos los presos políticos y regresen los venezolanos que se encuentran en el exilio.

"Falta un pequeño paso para lograr la tarea, para terminar de lograr el objetivo que es la libertad de Venezuela", opinó.

En la misa hubo abrazos y lágrimas de felicidad por los liberados.

"Es la muestra de que Venezuela cambió, de que los venezolanos queremos reencontrarnos para dejar atrás estos 27 años terribles", dijo Freites en alusión a los gobiernos chavistas.

Calificó la misa como "esos actos que te muestran o que te hacen sentir que toda esta lucha ha valido la pena". "Venezuela es una causa que siempre va a valer la pena", acotó.

Otros seis exprisioneros asistieron a la misa. Entre ellos, su compañero de partido, Gabriel González, detenido tras un discurso del candidato opositor Edmundo González Urrutia, apadrinado por Machado en las presidenciales de 2024.

Freites pidió a los presentes prepararse para el regreso de Machado, que salió de Venezuela en diciembre y ha anticipado que volverá "muy pronto" pronto al país.