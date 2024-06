Conor McGregor dice que una fractura en un dedo del pie lo forzó a retirarse de UFC 303

LAS VEGAS (AP) — Conor McGregor publicó el viernes en Instagram que una fractura en un dedo del pie fue la razón por la que tuvo que ausentarse de la pelea estelar de la función UFC 303 ante Michael Chandler después de no especificar previamente la lesión que tenía.

“Tuvimos una falta de concentración y participé en una sesión de entrenamiento sin utilizar el equipo de protección completo y me llevé un codazo en el dedo, que sufrió una fractura limpia”, publicó McGregor. “Necesita unas semanas, eso es todo. No me puedo justificar con mi equipo, o con los fanáticos, luego que me he vuelto a complicar el camino. Ese camino ya se ha visto. La próxima caminata tiene que ser, y será, Conor McGregor al 100%. Los aficionados lo merecen y nos estamos acercando”.

El campeón de peso semipesado Alex Pereira se enfrentará al primer retador en la clasificación Jiri Prochazka en el evento principal del 29 de junio en Las Vegas en lugar del combate McGregor-Chandler.

McGregor dijo que regresará al octágono “con Chandler o sin él”.

Tomó X, anteriormente conocido como Twitter, para decir que Chandler cobrará 10 veces la cantidad que hubiera recibido si hubiera peleado contra otra persona.

“Para aquellos que dicen que ya podría haber peleado dos o tres eces, etc.”, publicó McGregor, “Necesitaría 10 para cubrir los gastos de este cheque”.

AP