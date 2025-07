Consejera acusa a la policía española de brutalidad tras expulsión de menores judíos de un vuelo

PARÍS (AP) — La consejera de un campamento de verano acusó a agentes españoles de excederse en el uso de la fuerza contra ella en la expulsión de un grupo de adolescentes judíos franceses de un avión que saldría de España con destino a París, dijeron el miércoles ministros del gobierno francés y su abogada.

Los ministros Aurore Bergé y Benjamin Haddad se reunieron el martes con la consejera después de que las autoridades francesas contactaran la semana pasada al CEO de la aerolínea española Vueling y al embajador español en Francia para determinar si los jóvenes habían sido discriminados por su religión.

El 23 de julio, 44 menores y ocho pasajeros adultos franceses fueron expulsados del vuelo V8166 de Valencia a París, por lo que la policía española y la aerolínea describieron como un comportamiento indisciplinado.

Pero los ministros dijeron que la consejera, quien pidió permanecer en el anonimato y se describe como “conmocionada”, impugnó ese relato. Afirman que ella describió a la tripulación como hostil desde el principio, diciendo que un niño cantó brevemente, pero se detuvo cuando se le pidió, y afirmó que ningún comportamiento justificó la expulsión del grupo o la respuesta de la Guardia Civil.

“Ninguna acción justificó el desembarco o el uso excesivo y brutal de la fuerza por parte de la Guardia Civil contra la joven, a quien se le acaba de notificar que tiene 15 días de baja laboral por incapacidad”, dijeron los ministros en un comunicado, y agregaron que su testimonio había sido corroborado por otros pasajeros a bordo.

La abogada de la consejera, Muriel Ouaknine Melki, dijo a The Associated Press que quedó con moretones en las piernas, brazos y cuerpo después de ser brutalmente esposada e inmovilizada con una llave de brazo. Ouaknine Melki dijo que su equipo recopila pruebas antes de presentar una denuncia.

Hasta el momento, la asociación Club Kineret, que organizó el campamento de verano, no ha respondido a las solicitudes de The Associated Press para obtener testimonios directos de las personas expulsadas del avión.

Un portavoz de Vueling dijo que los pasajeros fueron expulsados debido a que los menores manipularon repetidamente el equipo de emergencia del avión e interrumpieron la demostración de seguridad de la tripulación. Un portavoz de la Guardia Civil dijo que el capitán del avión ordenó la expulsión del grupo en el Aeropuerto de Manises de Valencia después de que ignoraran repetidamente las instrucciones de la tripulación.

Bergé y Haddad también arremetieron contra una declaración del ministro de Transporte español “equiparando a los niños franceses de fe judía con ciudadanos israelíes, como si eso justificara de alguna manera el trato que recibieron”.

El ministro de Transporte español, Óscar Puente, eliminó un tuit del 26 de julio en el que llamó a los menores “niñatos israelíes”.

“En un momento en que los actos antisemitas han aumentado en toda Europa desde los ataques terroristas llevados a cabo por Hamás el 7 de octubre de 2023 en Israel, los ministros instan a Vueling y a las autoridades españolas a investigar y aclarar completamente los eventos”, dijeron Bergé y Haddad. “Nunca aceptaremos la normalización del antisemitismo. Siempre estaremos con nuestros conciudadanos que sufren de odio antisemita, y nunca cederemos”.

Vueling ha negado que el incidente estuviera relacionado con la religión de los pasajeros.

Algunos medios de comunicación israelíes informaron que los estudiantes eran judíos y que su expulsión fue motivada por razones religiosas, una afirmación que fue repetida en línea por un ministro israelí. El portavoz de la Guardia Civil dijo que los agentes involucrados no estaban al tanto de la afiliación religiosa del grupo.

