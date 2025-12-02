Consejera electoral Honduras acusa a oficialismo de boicotear reinicio de divulgación de resultados de elecciones presidenciales
LA NACION
TEGUCIGALPA, 2 dic (Reuters) - La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras Cossette López-Osorio dijo que el oficialismo estaba boicoteando una conferencia de prensa pautada para la mañana del martes "que marcaría el reinicio de la divulgación de resultados" de las elecciones presidenciales, cuyo retraso ha generado crispación y denuncias de fraude.
López-Osorio acusó al consejero Marlon Ochoa, afín al oficialismo, de oponerse a la reanudación de procesos y de enviar a colectivos del partido gobernante LIBRE a irrumpir en el hotel donde se desarrollaría la rueda de prensa "ejerciendo actos de intimidación con el propósito de impedir la comparecencia pública".
(Reporte de Laura García; Editado por Diego Oré)
