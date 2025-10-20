Consejero del BoJ Takata mantiene su petición de más subidas de tipos

Por Leika Kihara

TOKIO, 20 oct (Reuters) -

Hajime Takata, consejero del Banco de Japón, afirmó el lunes que la economía está capeando el temporal de los aranceles estadounidenses y que es probable que ya haya alcanzado su objetivo de inflación del 2%, reiterando su llamamiento a reanudar las subidas de los tipos de interés.

La encuesta empresarial "tankan" del Banco de Japón de octubre y las conclusiones de los directores de sucursales del banco sugieren que las mejoras en las condiciones de empleo e ingresos están apuntalando el consumo, dijo Takata en un discurso.

Con el aumento constante de precios y salarios por parte de las empresas, Japón ya ha alcanzado prácticamente el objetivo de inflación del 2% fijado por el Banco de Japón, y ahora corre el riesgo de que los precios superen las expectativas.

"Creo que ahora es una gran oportunidad para subir los tipos de interés", dijo, explicando su petición de una subida de tipos en la reunión de septiembre.

Takata fue uno de los dos miembros del Consejo que votaron en contra de mantener los tipos de interés en el 0,5% en septiembre y propusieron sin éxito una subida al 0,75%.

Sus comentarios aumentan las posibilidades de que Takata vuelva a proponer una subida de tipos en la próxima reunión, los días 29 y 30 de octubre.

También ponen de relieve un contraste entre los partidarios del endurecimiento monetario de la junta de nueve miembros y el gobernador Kazuo Ueda, que subrayó la necesidad de cautela ante la incertidumbre sobre las perspectivas económicas de Estados Unidos y el grado de daño que los aranceles estadounidenses podrían ejercer sobre la economía de Japón.

Takata afirmó que era improbable que la economía estadounidense sufriera una desaceleración importante debido a la estabilidad de las condiciones financieras y a la solidez de los balances de los hogares, las empresas y las instituciones financieras.

El recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de EEUU en septiembre no provocó una subida inoportuna del yen, mientras que los aranceles estadounidenses no han perjudicado el apetito de las empresas japonesas por gastar en equipos y salarios, añadió Takata.

"Mi opinión es que el Banco todavía está en el proceso de cambiar gradualmente de marcha", alejándose de la política monetaria ultralaxa hacia la subida de los tipos de interés, dijo Takata.

(Información de Leika Kihara; edición de Jacqueline Wong y Sam Holmes; edición en español de Paula Villalba)