Consejero delegado de Santander UK dimite antes de la fusión con TSB

3 oct (Reuters) - Santander UK comunicó el viernes que su consejero delegado, Mike Regnier, dejará el cargo en el primer trimestre de 2026, mientras la filial británica del español Banco Santander prepara su fusión con TSB. Banco Santander anunció en julio la adquisición de TSB, filial británica de Banco Sabadell, por 2650 millones de libras (US$3560 millones) y la integraría en Santander UK.

"Mi intención era retirarme después de 4-5 años en el Santander, ya que tengo otros intereses que me gustaría perseguir", dijo Regnier, que ha dirigido el grupo desde 2022.

"Dado que la integración de TSB llevará bastante más tiempo que esto, he sugerido al consejo que ahora sería un buen momento para encontrar un sucesor que pueda ver este proyecto crítico hasta su finalización y más allá".

La empresa dijo que estaba buscando al sucesor de Regnier y espera concluir el proceso a principios de 2026.

La marcha de Regnier supone un nuevo cambio en la cúpula directiva de Santander UK, que en agosto vio cómo Thomas Scholar sucedía a William Vereker como presidente.

