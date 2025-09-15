Consejo de DDHH de la ONU celebrará una reunión urgente sobre el ataque israelí contra Qatar

GINEBRA, 15 sep (Reuters) -

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas celebrará el martes en Ginebra un debate urgente sobre el ataque israelí del 9 de septiembre contra dirigentes de Hamás en Qatar, según anunció el Consejo el lunes.

El ataque aéreo del 9 de septiembre, en el que según Hamás murieron cinco de sus miembros pero no sus dirigentes, ha llevado a las Monarquías del Golfo Pérsico aliadas de Estados Unidos a cerrar filas, lo que se suma a las tensiones en los lazos entre Emiratos Árabes Unidos e Israel, que normalizaron sus relaciones en 2020.

El debate fue solicitado por Pakistán en nombre de los Estados miembros de la Organización para la Cooperación Islámica y por Kuwait en nombre del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo.

La petición se produjo mientras los líderes de los Estados árabes e islámicos se reunían el lunes en Doha, donde estaba previsto que advirtieran de que el ataque de Israel a Qatar y otros "actos hostiles" amenazan la coexistencia y los esfuerzos por normalizar los lazos en la región, según un proyecto de resolución de esa reunión.

La reunión urgente del martes será la décima de este tipo que se celebra en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU desde su creación en 2006.

Israel ha sido acusado de cometer genocidio contra los palestinos de Gaza, incluso por el mayor grupo mundial de expertos en el tema, durante su campaña de casi dos años en el enclave palestino que ha causado la muerte de más de 64.000 personas, según las autoridades locales.

Israel rechaza la acusación alegando su derecho a la autodefensa tras el ataque de milicianos de Hamás del 7 de octubre de 2023, en el que murieron 1200 personas y se capturaron 251 rehenes, según cifras israelíes. (Información de Olivia Le Poidevin; edición de Gareth Jones; editado en español por Irene Martínez)