Consejo de Estado de Colombia suspende provisionalmente decreto de incremento del salario mínimo de 2026

BOGOTÁ, 13 feb (Reuters) - El Consejo de Estado de Colombia suspendió provisionalmente el decreto con el que el Gobierno incrementó el salario mínimo para el 2026 en un 23%, informó el viernes el alto tribunal.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro tiene un plazo de 8 días para expedir y publicar un decreto en el que se fije el porcentaje transitorio de aumento del salario mínimo que regirá hasta tanto se dicte una sentencia definitiva, precisó en un comunicado el Consejo de Estado.

Petro aumentó la remuneración bajo una figura de "salario mínimo vital", diferente a la que se utilizaba en años anteriores, en una decisión que comenzó a generar presiones sobre la inflación y un incremento de las tasas de interés.

Alrededor de 2,4 millones de personas devengan un salario mínimo en Colombia, según estadísticas oficiales.

"Ordenar a las entidades demandas que, dentro de los ocho (8) días calendario contados a partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, realicen, expidan y publiquen un decreto en el que se fije el porcentaje transitorio de aumento del salario mínimo legal para el año 2026 y el consecuente valor total del mismo para esta vigencia, que regirá hasta tanto se dicte sentencia en el proceso", precisó el comunicado del tribunal.

"Para la determinación de dicha cifra, el Gobierno Nacional deberá atender y aplicar la totalidad de los criterios económicos y constitucionales previstos en el inciso segundo del parágrafo del artículo 8 de la Ley 278 de 1996 y su respectivo desarrollo jurisprudencial, de la manera establecida en la parte motiva de esta decisión", explicó.

El denominado salario mínimo "vital" para este año es de 1.746.905 pesos (US$ 476,5) y el incremento fue mucho mayor que el del 2025, de un 9,54%.

El fuerte incremento del salario de este año fue una de las principales razones por las que el Banco Central colombiano incrementó en 100 puntos base su tasa de interés de referencia a un 10,25% a finales de enero, para contener las presiones inflacionarias.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguido, dijo a periodistas que la decisión del Consejo de Estado es nefasta para los trabajadores y pidió a los sindicatos convocar a protestas. (Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)