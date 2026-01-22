Consejo de Europa denuncia hacinamiento y condiciones alarmantes en cárceles francesas

El Consejo de Europa denunció este jueves las condiciones de las prisiones francesas, al alertar en un informe sobre la violencia, la insalubridad y el hacinamiento carcelario

"Estamos muy preocupados por las condiciones de reclusión en Francia", aseguró citado en un comunicado Alan Mitchell, presidente del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa, organismo encargado de velar por los derechos fundamentales en el Viejo Continente

Una delegación del CPT realizó una visita a Francia a finales de 2024 a cuatro prisiones (Fleury-Mérogis y Fresnes en la región parisina, Baumettes en la sureña Marsella y Villefranche-sur-Saône en el Ródano), además al centro penitenciario para menores de La Valentine-Marsella

Según las conclusiones del recorrido, "el aumento del hacinamiento en las cárceles es especialmente alarmante"

"La sobrepoblación en las cárceles puede convertir una prisión en un almacén humano", describió el CPT, cuyo anterior informe sobre Francia se remonta a 2021

Los autores del reporte reconocieron que la mayoría de los reclusos con los que se reunieron no denunció malos tratos físicos por parte del personal penitenciario

"No obstante, la delegación recabó denuncias creíbles de violencia física" entre reclusos, en particular bofetadas y golpes, según el documento, especialmente en "los patios, donde el personal penitenciario no solía intervenir"

En cuanto a las infraestructuras, el CPT señaló que "las condiciones de encarcelamiento en la prisión de Fresnes eran indignas, con locales y celdas húmedos, deteriorados e insalubres, así como la alarmante presencia de ratas, cucarachas y chinches"

La delegación del CPT visitó además 14 centros de la policía y la gendarmería. Allí constató condiciones a menudo insalubres en las comisarías, con inodoros atascados

En su respuesta incluida en el informe, las autoridades francesas "indican su intención de reforzar la formación impartida a las fuerzas del orden" y se comprometen "a realizar obras o mejoras en las condiciones materiales"