Consejo de Europa levanta inmunidad a su exsecretario general por sus vínculos con Epstein

El Consejo de Europa anunció el miércoles el levantamiento de la inmunidad de su antiguo secretario general, el noruego Thorbjorn Jagland, investigado en su país por sus vínculos pasados con el criminal sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

Secretario general de la institución con sede en Estrasburgo entre 2009 y 2019, Thorbjorn Jagland gozaba de inmunidad diplomática, incluso después del final de su mandato, por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones.

Jagland, que también fue primer ministro de Noruega entre 1996 y 1997, está bajo investigación de la policía noruega por sospechas de "corrupción agravada".

Era presidente del comité Nobel que concede el Premio Nobel de la Paz y secretario general del Consejo de Europa cuando estableció vínculos con Epstein en la década de 2010.

El levantamiento de la inmunidad permitirá "a la justicia noruega hacer su trabajo y a Jagland, si es procesado, defenderse", estimó el actual secretario general del Consejo de Europa, el suizo Alain Berset.

La retirada de la inmunidad de Jagland "era esperada y él cooperará con la investigación", reaccionó su abogado, Anders Brosveet, en un comunicado, asegurando que se toma "este asunto muy en serio", pero insistiendo en que no hay "ningún hecho penalmente reprochable".

Según el diario noruego Verdens Gang, que se apoya en documentos difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Jagland habría solicitado una garantía a Jeffrey Epstein para la compra de un departamento, sin que se conozca el resultado de esa solicitud.

Hoy, con 75 años, el interesado indicó al periódico que los préstamos para sus bienes inmobiliarios fueron todos obtenidos del banco noruego DNB.

También se alojó en casa de Epstein en Nueva York en 2018, así como en París en 2015 y 2018, según esos mismos documentos.

Su familia y él también habían previsto un viaje en 2014 a la isla del criminal sexual estadounidense, pero finalmente fue cancelado.

Jagland había asegurado en el pasado que sus vínculos con Epstein eran "un aspecto de una actividad diplomática normal".

A principios de febrero, declaró al diario Aftenposten que fue "un error de juicio" mantener esa relación.