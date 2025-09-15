LA NACION

Consejo de Ministros aprobará mañana coeficientes reductores para los bomberos forestales

MADRID, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que este martes en el Consejo de Ministros se aprobarán coeficientes reductores para los bomberos forestales. "Hemos logrado el primer convenio colectivo entre la empresa pública Tragsa, los bomberos forestales y los agentes medioambientales", ha dicho Sánchez en la reunión interparlamentaria del PSOE celebrada este lunes.

Como ha explicado el presidente, se ha "aumentado en una media de 30% el sueldo de los bomberos", y ha añadido que una de las cosas que los profesionales pedían en el convenio eran los coeficientes reductores. "Mañana lo vamos a aprobar en el Consejo de Ministros, esos coeficientes reductores para los bomberos forestales", ha asegurado Sánchez después de pedir el aplauso para "aquellos que durante estos meses han trabajado muy duro, jugándose la vida por defender a la ciudadanía de los incendios".

