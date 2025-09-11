Consejo de Seguridad de la ONU condena con el apoyo de EEUU los ataques a Qatar

Por Michelle Nichols

NACIONES UNIDAS, 11 sep (Reuters) - El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenó el jueves los recientes ataques contra Doha, capital de Qatar, pero no mencionó a Israel en la declaración acordada por los 15 miembros, incluido Estados Unidos, un aliado de Tel Aviv.

Israel intentó matar a líderes políticos de Hamás con el ataque del martes, intensificando su acción militar en lo que Estados Unidos describió como una ofensiva unilateral que no favorece los intereses estadounidenses e israelíes.

Estados Unidos protege tradicionalmente a su aliado Israel en Naciones Unidas. El respaldo de Washington a la declaración del Consejo de Seguridad, que sólo podía aprobarse por consenso, refleja el descontento del presidente Donald Trump con el ataque ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

"Los miembros del Consejo subrayaron la importancia de la desescalada y expresaron su solidaridad con Qatar. Subrayaron su apoyo a la soberanía y la integridad territorial de Qatar", dijo la declaración, redactada por Reino Unido y Francia.

La operación de Doha, ampliamente condenada, fue especialmente delicada porque Qatar ha estado acogiendo y mediando en las negociaciones encaminadas a garantizar un alto el fuego en la guerra de Gaza.

"Los miembros del Consejo subrayaron que la entrega de los rehenes, incluidos los asesinados por Hamás, y el fin de la guerra y el sufrimiento en Gaza deben seguir siendo nuestra máxima prioridad", indicó la declaración.

El Consejo de Seguridad se reunirá más tarde en el día para debatir el ataque israelí en una reunión a la que está previsto que asista el primer ministro qatarí, el jeque Mohammed bin Abdulrahman al-Thani. (Editado en español por Carlos Serrano)