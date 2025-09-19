Consejo de Seguridad de la ONU decide no levantar sanciones a Irán, aún está a tiempo de acordar aplazamiento

Por Michelle Nichols

NACIONES UNIDAS, 19 sep (Reuters) - El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no adoptó el viernes un proyecto de resolución para levantar permanentemente las sanciones a Irán, pero la república islámica y las potencias europeas aún disponen de ocho días para acordar un aplazamiento.

El cuerpo de 15 miembros debía votar el proyecto de resolución después de que Reino Unido, Francia y Alemania iniciaran el 28 de agosto un proceso de 30 días para reimponer las sanciones de la ONU, acusando a Teherán de incumplir un acuerdo de 2015 con las potencias mundiales que pretendía evitar que la república islámica desarrollara un arma nuclear.

Rusia, China, Pakistán y Argelia votaron a favor del proyecto el viernes. Nueve miembros votaron en contra y dos se abstuvieron. (Reporte de Michelle Nichols Editado en español por Javier Leira)