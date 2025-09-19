LA NACION

Consejo de Seguridad de la ONU decide no levantar sanciones a Irán, aún está a tiempo de acordar aplazamiento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Consejo de Seguridad de la ONU decide no levantar sanciones a Irán, aún está a tiempo de acordar apl
Consejo de Seguridad de la ONU decide no levantar sanciones a Irán, aún está a tiempo de acordar aplTed Shaffrey - AP

Por Michelle Nichols

NACIONES UNIDAS, 19 sep (Reuters) - El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no adoptó el viernes un proyecto de resolución para levantar permanentemente las sanciones a Irán, pero la república islámica y las potencias europeas aún disponen de ocho días para acordar un aplazamiento.

El cuerpo de 15 miembros debía votar el proyecto de resolución después de que Reino Unido, Francia y Alemania iniciaran el 28 de agosto un proceso de 30 días para reimponer las sanciones de la ONU, acusando a Teherán de incumplir un acuerdo de 2015 con las potencias mundiales que pretendía evitar que la república islámica desarrollara un arma nuclear.

Rusia, China, Pakistán y Argelia votaron a favor del proyecto el viernes. Nueve miembros votaron en contra y dos se abstuvieron. (Reporte de Michelle Nichols Editado en español por Javier Leira)

LA NACION
Más leídas
  1. Murió un hombre en Recoleta tras perder el control de su moto y chocar contra una parada de colectivos
    1

    Recoleta: un hombre chocó con su moto contra una parada de colectivos y murió

  2. Procesaron y embargaron a Matías Morla y a dos hermanas de Diego Maradona por defraudación
    2

    Procesaron y embargaron al abogado Matías Morla y a dos hermanas de Diego Maradona por defraudación

  3. El "otro" argentino que volvió loco a River: lo quiso Riquelme y jugó con Messi en Rusia 2018
    3

    Aníbal Moreno, un motor de galera y bastón, es el corazón de Palmeiras y tiene un deseo de selección

  4. Pampita hizo una pregunta sobre higiene masculina en Los 8 escalones y abrió el debate
    4

    Pampita hizo una pregunta sobre higiene masculina en Los 8 escalones y abrió el debate: “No quiero ni saber”

Cargando banners ...