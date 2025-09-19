Consejo de Seguridad decide no levantar sanciones a Irán, hay tiempo de acordar aplazamiento

Por Michelle Nichols

NACIONES UNIDAS, 19 sep (Reuters) - El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no adoptó el viernes un proyecto de resolución para levantar permanentemente las sanciones a Irán, pero la República Islámica y las potencias europeas aún disponen de ocho días para acordar un aplazamiento.

El cuerpo de 15 miembros debía votar el proyecto de resolución después de que Reino Unido, Francia y Alemania iniciaran el 28 de agosto un proceso de 30 días para reimponer las sanciones de la ONU, acusando a Teherán de incumplir un acuerdo de 2015 con las potencias mundiales que pretendía evitar que la república islámica desarrollara un arma nuclear.

Rusia, China, Pakistán y Argelia votaron a favor del proyecto el viernes. Nueve miembros votaron en contra y dos se abstuvieron.

La votación del Consejo de Seguridad ha dado lugar a una semana de intensa actividad diplomática, mientras los líderes mundiales, incluido el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, se encuentran en Nueva York para la Asamblea General de la ONU.

Reino Unido, Francia y Alemania han ofrecido retrasar el restablecimiento de las sanciones hasta seis meses para dar margen a negociaciones sobre un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán.

Esto se dará si la república islámica restablece el acceso a los inspectores nucleares de la ONU, aborda las preocupaciones sobre sus reservas de uranio enriquecido y entabla conversaciones con Estados Unidos.

"Sin que se cumplan estas condiciones básicas, no hay un camino claro hacia una solución diplomática rápida. Lamentamos que Irán no haya tomado estas medidas hasta ahora, y le instamos a que actúe de inmediato", declaró ante el Consejo la embajadora británica ante la ONU, Barbara Woodward.

Cualquier retraso en la reimposición de las sanciones requeriría una resolución del Consejo de Seguridad.

Si no se alcanza un acuerdo sobre la prórroga antes del 27 de septiembre, se reimpondrán todas las sanciones de la ONU.

La embajadora interina de Estados Unidos, Dorothy Shea, afirmó que, aunque Washington votó "no" el viernes, "esto no impide la posibilidad de una diplomacia real", y añadió que el restablecimiento de las sanciones a Irán "no excluye su posterior eliminación por vía la diplomática".

El embajador francés ante la ONU, Jerome Bonnafont, dijo que desde que se activó el proceso de 30 días, conocido como "snapback", los ministros de Relaciones Exteriores de Alemania, Francia y Gran Bretaña se habían reunido dos veces con su homólogo iraní.

"Seguimos tendiendo la mano para encontrar una solución negociada", declaró ante el Consejo antes de la votación.

Por otra parte, Rusia y China -aliados estratégicos de Irán-, ultimaron a finales del mes pasado un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad que prorrogaría el acuerdo de 2015 por seis meses e instaría a todas las partes a reanudar inmediatamente las negociaciones. Sin embargo, aún no han solicitado una votación. (Reporte de Michelle Nichols; Editado en español por Javier Leira)