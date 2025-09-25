Consejo Electoral de Ecuador aprueba consulta popular sobre Asamblea Constituyente para el 16 de noviembre

QUITO, 25 sep (Reuters) - El Consejo Electoral de Ecuador aprobó el jueves convocar a una consulta popular para que la ciudadanía se pronuncie sobre la instalación de una Asamblea Constituyente, la que se realizará el mismo día de un referendo convocado recientemente.

La autoridad electoral llamó a los ecuatorianos a un referendo para el 16 de noviembre de 2025 sobre la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano y la eliminación de un fondo público destinado para las organizaciones políticas.

Los cambios fueron propuestos por el presidente Daniel Noboa, que también ha dicho que es necesario modificar la Constitución vigente desde 2008 para adecuarla a la nueva realidad que enfrenta el país, marcada por una crisis de seguridad sin precedentes debido al enfrentamiento de bandas criminales vinculadas al narcotráfico.

"Con el objeto que optimizar recursos, el organismo resolvió unificar los procesos, modificar el calendario electoral y mantener el presupuesto recientemente aprobado, de manera que el domingo 16 de noviembre la ciudadanía se pronuncie en una sola jornada", dijo el Consejo Nacional Electoral (CNE) en un comunicado.

Si los ecuatorianos apoyan la consulta para instalación de una Asamblea Constituyente, deberán volver a las urnas para elegir a sus miembros y luego ratificar en un referendo aprobatorio el contenido de los cambios propuestos para la nueva Constitución.

Críticos al gobierno han dicho que la intención de Noboa con una Asamblea Constituyente es realizar cambios en la actual Constitución que podrían afectar a los derechos de los ciudadanos. (Reporte de Alexandra Valencia, Editado por Manuel Farías)