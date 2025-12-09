Conservador Asfura lidera elecciones presidenciales Honduras a poco de finalizar escrutinio preliminar

Por Laura García

TEGUCIGALPA, 9 dic (Reuters) - El candidato del conservador Partido Nacional de Honduras, Nasry Asfura, mantenía el martes una ventaja de poco más de 40.000 votos sobre el contendiente del centrista Partido Liberal, Salvador Nasralla, a poco de que finalice el escrutinio preliminar de las elecciones presidenciales de hace nueve días. De acuerdo a los resultados oficiales, con el 99,40% de las actas transmitidas, Asfura, exalcalde de Tegucigalpa de 67 años y quien ha sido respaldado abiertamente por Donald Trump, obtenía el 40,52% de los votos frente al 39,20% del presentador de televisión Nasralla. En un lejano tercer lugar figuraba la candidata del oficialista LIBRE, la exministra izquierdista Rixi Moncada, con el 19,29% de las preferencias y la mitad de votos que sus contrincantes. Aproximadamente el 14,5% de las actas presentan inconsistencias y serán revisadas en un escrutinio especial. El proceso, que se espera que comience en las próximas horas, contará con representantes de los partidos políticos, del Consejo Nacional Electoral (CNE) y observadores independientes.

Las actas con inconsistencias pueden tener cientos de miles de votos, más que suficientes para cambiar la tendencia actual, lo que prolonga la incertidumbre en el empobrecido país centroamericano. Los resultados seguirán siendo preliminares mientras no se complete la revisión, y el CNE tiene hasta el 30 de diciembre para declarar al ganador, que asumirá en enero para el período 2026-2030.

Los dos principales candidatos han asegurado que, según sus balances, serán los ganadores de la contienda. Nasralla, de 72 años, denunció presuntas irregularidades en el escrutinio. Por su parte, el gobernante Libertad y Refundación (LIBRE) convocó a movilizaciones y a la anulación de todo el proceso electoral. El martes, las calles de la capital Tegucigalpa y otras ciudades de Honduras permanecían tranquilas. Pero aún muchos recuerdan los comicios de 2017, cuando una treintena de hondureños fallecieron en masivas protestas callejeras luego de que el entonces mandatario Juan Orlando Hernández -indultado por Donald Trump la semana pasada- lograra la reelección en unos comicios ampliamente denunciados como fraudulentos. La votación del 30 de noviembre transcurrió en calma, según observadores electorales independientes. Sin embargo, la posterior difusión de los resultados ha sido caótica, con demoras que han intensificado la frustración por la reñida contienda. Los miembros del CNE han culpado a la empresa detrás de la plataforma de tabulación por el lento conteo de votos.

El gobierno de Estados Unidos ha dicho que observa cuidadosamente el escrutinio y ha advertido que está listo para responder "con rapidez y firmeza". Días antes de las elecciones, Trump llamó a votar por Asfura, criticó a sus adversarios y dijo que indultaría a Hernández, quien purgaba una condena de 45 años por narcotráfico.

En las semanas previas a las elecciones -donde también se eligió a los 128 miembros del Congreso unicameral y miles de otros cargos públicos- el oficialismo y la oposición se acusaron mutuamente de y no ahondaron en planes concretos para resolver los grandes problemas que aquejan al país: narcotráfico, corrupción y la pobreza, que afecta a seis de cada 10 hondureños.

(Reporte de Laura García en Tegucigalpa y Diego Oré en Ciudad de México)