Conservador Nasry Asfura proclamado oficialmente presidente de Honduras

El empresario conservador Nasry Asfura, apoyado por el mandatario estadounidense Donald Trump, fue proclamado oficialmente este miércoles nuevo presidente de Honduras, tres semanas después de unas elecciones marcadas por un estrecho margen de diferencia y denuncias de fraude.

Asfura, de 67 años e hijo de inmigrantes palestinos, se impuso con un margen de menos del 1% sobre el presentador de televisión Salvador Nasralla, también de derecha, quien exigía un amplio recuento de votos ante supuestas irregularidades.

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) "declara electo como presidente constitucional de la República de Honduras por el período de cuatro años (...) al ciudadano Nasry Juan Asfura Zablah", señala la resolución del organismo.

Asfura obtuvo el 40,1% de los votos, frente a 39,53% de Nasralla y 19,19% de Rixi Moncada, candidata de la presidenta izquierdista Xiomara Castro.

El empresario de la construcción conquistó la presidencia en su segundo intento, esta vez con el respaldo de Trump, quien en la antesala de los comicios del 30 de noviembre, a una sola vuelta, amenazó con recortar la ayuda a uno de los países más pobres de Latinoamérica si no votaban por su candidato. La presidenta Castro acusó a Trump de injerencia electoral.

La elección de Asfura marca el regreso de la derecha al poder.

Los comicios quedaron envueltos en denuncias de fraude por parte de Nasralla, del Partido Liberal, así como de Moncada.

El conteo preliminar sufrió varias interrupciones por fallos informáticos. Luego fue necesario un escrutinio de actas con inconsistencias, que también se vio entorpecido por reclamos de los partidos que participaron como observadores.

Sin embargo, la misión electoral de la OEA descartó "indicios" de fraude, aunque sí constató una falta de "pericia".

Por su parte, los delegados de la Unión Europea aseguraron el pasado sábado que el escrutinio especial se realizaba de "forma transparente".