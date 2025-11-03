Conservadores consolidan su victoria en las elecciones locales de Macedonia del Norte

SKOPIE, Macedonia del Norte (AP) — El partido gobernante de inclinación conservadora de Macedonia del Norte consolidó el domingo su victoria en una segunda ronda de los comicios locales, ganando poco más de dos tercios de las contiendas para alcalde en dos rondas de votación, dejando muy atrás a los opositores socialdemócratas y frustrando sus esperanzas de ir a elecciones generales anticipadas.

De acuerdo con la comisión electoral estatal, con casi el 99% de los votos computados para ambas rondas, el gobernante VMRO-DPMNE ha ganado 55 contiendas para alcalde, incluida la capital Skopie, mientras que los socialdemócratas obtuvieron únicamente seis alcaldías. Macedonia del Norte tiene 81 municipios, de los cuales se disputaron 37 en la segunda vuelta del domingo.

Los candidatos conservadores ya habían ganado 33 de las 44 contiendas decididas en la primera ronda, hace dos semanas.

Ante cientos de simpatizantes, el líder del VMRO-DPMNE, Hristijan Mickoski, anunció desde la sede del partido una "gran, gran" victoria.

"Si alguien tenía dudas, el pueblo ha demostrado que (Macedonia del Norte) es suya de nuevo. Gracias, mi gente. Esta es una victoria de esperanza para un futuro mejor", expresó Mickoski.

"Estas elecciones son una clara hoja de ruta para el partido y los cambios que se deben realizar", señaló el líder de los socialdemócratas, Venko Filipche. Declaró a los periodistas en la sede del partido que no tiene intención de renunciar después de darse a conocer los pobres resultados.

Las promesas de los candidatos en cuestiones como la economía, el empleo y la educación en Skopie pasaron a un segundo plano frente a los problemas relacionados con la recolección de basura. Hasta el domingo, la basura se había estado acumulando durante semanas debido a los problemas operativos y financieros que enfrenta la empresa de recolección de basura.

La basura ha atraído ratas, moscas y gatos y perros callejeros. Un niño fue mordido recientemente por una rata y tuvo que recibir atención médica en una clínica.

Pero el domingo, las calles de la capital estaban limpias nuevamente, para sorpresa de los residentes.

Poco más de un millón de personas estaban habilitadas para votar en la segunda vuelta. La participación fue del 41,47%, en comparación con el 46,48% registrado en la primera ronda.

