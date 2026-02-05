Constancia antes que magia: el anhelo del Real Madrid de Arbeloa

El técnico del Real Madrid Álvaro Arbeloa y su delantero estrella Kylian Mbappé coinciden al menos en un aspecto antes de la visita del domingo a Mestalla para medirse al Valencia en LaLiga: la necesidad de ser constantes.

"No soy Gandalf el Blanco", afirmó Arbeloa después de que su equipo rascara una victoria por 2-1 ante el Rayo Vallecano el sábado en el Bernabéu, que le permitió mantenerse a un punto del líder, el FC Barcelona.

El salmantino dejó entrever que, a diferencia del mago ficticio de El Señor de los Anillos, no es capaz de obrar magia para cambiar el rumbo del Real Madrid. Solo valdrá el duro trabajo.

"Lo que quería de mis jugadores es lo que estoy viendo: compromiso, actitud, mentalidad, saber que tenemos muy claro que no vale con calidad para ganar cada partido, sino que aquí el esfuerzo que han demostrado hoy y las ganas van a ser constantes", declaró Arbeloa seis duelos después de asumir el cargo.

"Vamos a trabajar en esa constancia, que es lo que necesitamos: constancia en el rendimiento, en la mentalidad, en la ambición y en la actitud", recalcó.

La semana pasada, el Real Madrid perdió ante el Benfica en la Liga de Campeones, superado en juego y en intensidad, lo que supuso que se cayera del top-8 y deba disputar la eliminatoria a doble partido de play-off, precisamente contra el mismo equipo, entrenado por el portugués de José Mourinho.

"No tenemos ninguna continuidad en nuestro juego, no podemos estar jugando un día y al otro no, no somos un equipo campeón, merecemos estar en la posición que estamos", recalcó Mbappé tras la derrota en Lisboa.

- Semanas con menos partidos -

Con Arbeloa, el Real Madrid ya ha vivido algunos picos de brillantez, vapuleando al Mónaco 6-1 y derrotando al Villarreal (2-0), así como fracasos: empezando por su debut, en Copa ante el Albacete, de segunda división.

Ese sorprendente resultado podría jugar a favor del equipo blanco en Valencia, ya que le ha permitido descansar entre semana, a diferencia de su rival por el título, el Barcelona -líder con un punto de ventaja-.

"En estas dos semanas sin partido entre semana intentaremos que el equipo trabaje y vaya hacia donde queremos", apuntó Arbeloa.

- Sin Vinícius y Bellingham -

Se escapa de la irregularidad del equipo Mbappé, un paradigma de la constancia, liderando la tabla de goleadores en LaLiga y en Champions con un sobresaliente balance de 37 tantos en 30 partidos en todas las competiciones.

En cambio, las otras figuras del equipo, Jude Bellingham y Vinícius, han estado lejos de su mejor nivel, aunque a veces sigan ofreciendo brotes verdes de su calidad.

Ninguno de los dos estará disponible en Mestalla: el delantero brasileño cumple sanción y el centrocampista inglés será baja alrededor de un mes por lesión.

Arbeloa ha defendido a sus estrellas, pero podría descubrir que su ausencia le puede dejar alinear otro equipo más estable, con el mediapunta Arda Güler a la espera de reavivar su conexión con Mbappé tras brillar en el inicio de la temporada bajo la batuta de Xabi Alonso.

El Real Madrid comenzó el curso con una racha de victorias, pero se desmoronó y finalmente se produjo la salida de Alonso en enero.

Jugar fuera podría favorecer al cuadro madridista tras los silbidos y abucheos escuchados en el Bernabéu ante el Levante y el Rayo.

Sin embargo, Arbeloa subrayó que cada partido resulta más difícil para su equipo porque los rivales se motivan más al enfrentarse al 15 veces campeón de Europa.

"Seguro que el Valencia jugará contra el Real Madrid el partido del año en su casa y nosotros para ganarlos vamos a tener que hacer un grandísimo partido", precisó el entrenador.

Cuando el Madrid se mida a la escuadra che, podría volver a estar a cuatro puntos del Barça, ya que el equipo azulgrana recibe el sábado al Mallorca.