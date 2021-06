"consternada" billie eilish se disculpa por agravio racista en video

LONDRES, 22 jun (Reuters) - Billie Eilish se disculpó después de que apareciera un video que mostraba a la cantante estadounidense pronunciando un insulto racial e imitando acentos.

En un comunicado publicado en Instagram, la ganadora de múltiples premios Grammy dijo que estaba "consternada y avergonzada" por la edición, que dijo era de cuando tenía 13 o 14 años, en la que se la puede ver pronunciando el insulto.

"Estoy consternada y avergonzada y quiero vomitar por haber dicho alguna vez esa palabra", dijo Eilish, ahora de 19 años.

"Esa canción fue la única vez que escuché esa palabra, ya que nadie de mi familia la usó a mi alrededor. Más allá de mi ignorancia y mi edad en ese momento, nada excusa el hecho de que fue ofensiva. Y por eso lo siento", agregó.

Un video compartido en TikTok este mes también mostró otro clip en el que Eilish dijo que estaba hablando con una "voz tonta inventada", algo que contó viene haciendo desde la infancia cuando hablaba con "mascotas, amigos y familiares".

"No es de ninguna manera una imitación de nadie ni de ningún idioma, acento o cultura en lo más mínimo", dijo.

"Cualquiera que me conozca me ha visto bromear con voces toda mi vida. Más allá de cómo fue interpretado, no quise que ninguna de mis acciones causara daño a otros", agregó.

Después de una serie de ataques contra estadounidenses de origen asiático desde el inicio de la pandemia de COVID-19, el presidente Joe Biden promulgó el mes pasado la Ley de Crímenes de Odio COVID-19.

"Me etiquetan como algo que no soy", dijo Eilish, quien agregó que estaba refiriéndose al video clip después de que sus seguidores le pidieron que respondiera.

"Siempre he trabajado duro para usar mi plataforma para luchar por la inclusión, la amabilidad, la tolerancia, la equidad y la igualdad", agregó. (Reporte de Marie-Louise Gumuchian. Editado en español por Lucila Sigal)

Reuters