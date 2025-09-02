Construcción de nuevas ciudades en Reino Unido, una respuesta a la crisis de la vivienda

La nueva ciudad de Northstowe, en el centro de Inglaterra, va tomando forma y de aquí a 20 años debería contar con 30.000 habitantes, diez veces más que ahora. Es una muestra del proyecto del gobierno británico de resolver la escasez de viviendas.

El primer ministro laborista, Keir Starmer, elegido en julio del año pasado, ha prometido construir un millón y medio de viviendas de aquí a 2029.

La mayoría se construirá ampliando desarrollos urbanos ya existentes, pero el jefe de gobierno también ha prometido comenzar a trabajar en "la próxima generación" de nuevas ciudades de Reino Unido.

El trabajo del gobierno laborista de Clement Attlee (1945-1951), que instauró entre otras cosas el NHS, el servicio público de salud, es una fuente de inspiración.

Aquel gobierno concibió el programa de "nuevas ciudades", en 1946, y abrió el camino para la construcción, en los años 1960, por otro ejecutivo laborista, encabezado por Harold Wilson, de la nueva ciudad británica más famosa, Milton Keynes, al norte de Londres, que cuenta con más de 250.000 habitantes, aunque hoy es objeto de críticas.

Cuando se construyó Milton Keynes, el auto era el rey y el futuro de las compras se concebía dentro de enormes centros comerciales.

Ciudades saludables

Ahora, los urbanistas dan mayor importancia a la biodiversidad, señala Katja Stille, de la agencia Tibbalds, encargada del desarrollo urbanístico de Northstowe.

"El mundo es muy diferente al de aquella época", afirma Stille a la AFP.

Con sus espacios verdes, carriles de bicicleta, lagos y conexiones de transporte, Northstowe, situada a unos veinte kilómetros de Cambridge, se presenta como una nueva ciudad "saludable" que genera "bajas emisiones de carbono".

El sitio, que se está desarrollando sobre un antiguo cuartel de la Real Fuerza Aérea (Royal Air Force), recibió a sus primeros residentes en 2017. Actualmente, alrededor de 1600 viviendas están ocupadas. Una vez finalizada, la ciudad contará con 10.000 viviendas y ocho escuelas.

"Estoy realmente entusiasmado con lo que nos viene", dice Jason Benedicic, un consultor en informática que se convirtió en alcalde de Northstowe este año, destacando el espíritu de comunidad que reina.

Benedicic, de poco más de cuarenta años, se mudó a la ciudad en 2020, con su pareja y su hijo de corta edad, ya que era más asequible que Cambridge.

En Northstowe, actualmente no hay comercios ni consultorios médicos, pero el proyecto es transformar una zona campestre en "un centro urbano vibrante", según Benedicic, que añade que "estaría bien tener una peluquería".

Stephen Brewer, de 68 años, dirige el Tap and Social, el único bar existente, que abrió en 2024.

Brewer, orgulloso de haberse convertido en pionero, no estaría en contra de competencia.

“No nos asusta”, dice.

Reino Unido enfrenta desde hace años una grave crisis inmobiliaria y la oferta no logra satisfacer la demanda, mientras aumentan tanto la esperanza de vida como la inmigración.

Debido al vertiginoso aumento de los precios y a la falta de viviendas asequibles, ser propietario está fuera del alcance de muchos jóvenes.

Unas 354.000 personas están sin hogar en Reino Unido, un país de 68,2 millones de habitantes, según la organización benéfica Shelter England.

Construcción de más viviendas

Keir Starmer quiere que se construyan 300.000 viviendas por año durante su mandato, un ritmo superior al de los últimos años.

Sin embargo, persisten dudas sobre la disponibilidad de terrenos, materiales de construcción y sobre el número de trabajadores con las competencias necesarias.

Se trata de “un objetivo ambicioso y un verdadero reto”, según Tim Wray, director de desarrollo de la agencia Keepmoat, que está construyendo 300 viviendas en Northstowe.

Un grupo de trabajo gubernamental está estudiando más de 100 sitios en toda Inglaterra para construir nuevas próximas ciudades. Cada una podría acoger 10.000 viviendas. Este grupo debe anunciar próximamente los emplazamientos.

pdh/ctx/psr