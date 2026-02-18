Construcción de viviendas unifamiliares en EEUU repunta en enero, permisos disminuyen

WASHINGTON, 18 feb (Reuters) -

La construcción de viviendas unifamiliares en Estados Unidos repuntó en diciembre, pero la disminución de los permisos para futuras construcciones apuntó a una debilidad subyacente en medio del aumento de las tasas hipotecarias y los costos de los materiales.

La construcción de casas unifamiliares, que representa la mayor parte de la construcción de viviendas, aumentó un 4,1% a una tasa anual desestacionalizada de 981.000 unidades en diciembre, informó el miércoles la Oficina del Censo del Departamento de Comercio. La construcción cayó a un ritmo de 942.000 unidades en noviembre, desde las 894.000 unidades de octubre.

Los informes se retrasaron por el cierre de la Administración federal el año pasado. Los aranceles sobre los productos importados, como la madera y los armarios de baño, han elevado los precios de los materiales, mientras que la escasez de mano de obra, en un contexto de endurecimiento de las políticas de inmigración, está contribuyendo al aumento de los costos de construcción, lo que limita la actividad. Los permisos para la construcción futura de viviendas unifamiliares cayeron un 1,7% a una tasa de 881.000 unidades en diciembre. En noviembre aumentaron hasta un ritmo de 896.000 unidades, frente a las 878.000 unidades de octubre.

La confianza de los constructores de viviendas se deterioró aún más en febrero, según una encuesta de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas publicada el martes, en la que los constructores citaban como limitaciones los costos persistentemente elevados del suelo y la construcción, así como los precios de la vivienda, que siguen siendo elevados en relación con los ingresos.

La Administración Trump ha puesto en marcha una serie de medidas, entre ellas la compra de valores respaldados por hipotecas y la prohibición a los inversores institucionales de comprar viviendas unifamiliares, con el fin de mejorar la asequibilidad de la vivienda. Aunque las tasas hipotecarias se han relajado, los avances se han estancado, ya que las preocupaciones sobre la deuda del Gobierno federal han mantenido elevados los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

Las tasas hipotecarias siguen la evolución del rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años. Los economistas y los agentes inmobiliarios afirman que se necesita más oferta para que la vivienda sea más asequible. Se espera que la estimación anticipada del Producto Interno Bruto del cuarto trimestre, que el Gobierno retrasó hasta el viernes, muestre una contracción de la inversión residencial por cuarto trimestre consecutivo.

Se prevé que la economía haya crecido a una tasa anualizada del 3,0% en el último trimestre, tras expandirse a un ritmo del 4,4% en el periodo julio-septiembre. (Reporte de Lucia Mutikani; edición en Español de Manuel Farías)