Consulado de EEUU condena al gobierno de Hong Kong por prohibir celebraciones de Independencia

HONG KONG (AP) — El consulado de Estados Unidos en Hong Kong condenó el martes al gobierno de la ciudad por lo que calificó como represión de las celebraciones del Día de la Independencia, después de que las autoridades educativas locales supuestamente advirtieran a maestros y estudiantes que no asistieran a eventos organizados por diplomáticos estadounidenses para conmemorar el día.

El consulado acusó al gobierno de Hong Kong de interferir en los eventos organizados por esa instancia diplomática, afirmando que las embajadas y consulados estadounidenses en todo el mundo celebran el Día de la Independencia cada año organizando recepciones y otras festividades.

"Condenamos la represión del gobierno de Hong Kong a las celebraciones del Día de la Independencia de Estados Unidos", afirmó en una respuesta por correo electrónico a The Associated Press. "Sus intentos de caracterizar estas actividades como 'ilegales' solo revelan aún más su inseguridad y miedo a la libertad".

La crítica del consulado surgió días después de que una página de Facebook, "Edu Lancet", informara que las autoridades educativas de la ciudad habían enviado "recordatorios amistosos" a varias escuelas pidiendo a los maestros que no "se unieran casualmente" a los eventos del consulado y que tuvieran cuidado de no violar la ley de seguridad nacional. El recordatorio también pedía a las escuelas que desalentaran a sus estudiantes de unirse a las festividades, según se informó.

The Associated Press no pudo verificar de manera independiente las afirmaciones de la página de Facebook, que a menudo proporciona actualizaciones sobre el sector educativo. Un periódico local en inglés, el South China Morning Post, también informó que las autoridades habían recordado a las escuelas que estuvieran vigilantes ante cualquier intento de promover celebraciones del Día de la Independencia de Estados Unidos en el campus.

La oficina de educación de la ciudad, en respuesta a consultas de los medios, indicó que emitió directrices administrativas y educativas a las escuelas, requiriéndoles que tomaran sus propias medidas para salvaguardar la seguridad nacional, pero no confirmó la naturaleza reportada de los recordatorios.

"Las escuelas tienen la responsabilidad de ser buenos guardianes y de aumentar la sensibilidad de maestros y estudiantes hacia la seguridad nacional", afirmó.

El secretario de Seguridad de Hong Kong, Chris Tang, previamente acusó al fundador de la página, Hans Yeung, de aprovechar oportunidades para incitar a la división en la sociedad en una entrevista con los medios publicada en marzo.

Beijing impuso la ley de seguridad nacional en Hong Kong en 2020 tras las masivas protestas antigubernamentales de 2019, afirmando que la legislación era necesaria para devolver la estabilidad a la ciudad.

Bajo la ley, docenas de activistas destacados fueron procesados o encarcelados mientras que otros huyeron.

Los temores sobre la ley llevaron a muchas familias de clase media y jóvenes profesionales a emigrar a otros lugares. ___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.