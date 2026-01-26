Consulado de Italia en San Pablo, récord de inscriptos en 2025

En total, se registraron aproximadamente 53.000 nuevos inscritos en el Aire, llevando el total de ciudadanos registrados a 390.038: un incremento del 47% en cinco años.

"Es como si el Consulado de San Pablo fuera una ciudad como Bolonia", observó el cónsul general Domenico Fornara en una conferencia de prensa en la capital paulista. Ningún consulado general de Italia en el mundo ha alcanzado jamás 53.000 nuevos inscritos en un solo año.

"Una vez reconocidos como italianos, los nuevos ciudadanos tienen derecho a acceder a otros servicios consulares, como la emisión de pasaportes, documentos de identidad o el reconocimiento de la ciudadanía para los hijos menores".

De hecho, en 2025 se emitieron 39.571 pasaportes y 2.234 visas de trabajo, mientras el Consulado está comprometido en una "profunda reorganización" de su estructura, necesaria por las recientes modificaciones en la transmisión de la ciudadanía por ius sanguinis, un tema particularmente sensible en una región que alberga una de las comunidades más numerosas de italo-descendientes en el mundo.

Entre las principales novedades se encuentra la fecha límite del 31 de mayo de 2026, antes de la cual los padres deberán presentar la declaración de voluntad para la adquisición de la ciudadanía de los hijos menores nacidos en el extranjero antes del 25 de mayo de 2025: una medida que, según Fornara, desencadenó una verdadera "carrera" hacia el Consulado.

"Son, de hecho, muchos los connacionales que aún no han registrado el nacimiento de sus hijos, hoy incluso de 17 años".

"Estamos tratando de dar respuesta a todos", aseguró el cónsul, convencido de que la resonancia de la nueva normativa ha "despertado" a muchos padres. A partir de 2026, además, la sede consular de San Pablo comenzará a emitir también el documento de identidad electrónico, asumiendo "una función adicional".

Para evitar sobrecargas y posibles repercusiones en otros servicios, como el de pasaportes, Fornara precisó que la emisión de la carta de identidad electrónica será prioritaria para aquellos que "realmente lo necesiten", recordando que "para viajar a Italia desde Brasil se necesita el pasaporte y no la carta de identidad".

El diplomático recordó finalmente que la sede de San Pablo no se limita a la prestación de servicios consulares, sino que también está activa en la promoción de Italia en los planos cultural, educativo, tecnológico y empresarial.

Entre los eventos más relevantes de 2025 se encuentran "A Caminho do Interior", un circuito lírico itinerante en varios municipios del Estado de San Pablo, y la "Semana de la Cocina Regional Italiana", dedicada a la gastronomía de las 20 regiones del Belpaese.

En total, las iniciativas promocionales del Consulado han acogido en 2025 a 30.000 participantes presenciales y alcanzado a millones virtualmente. (ANSA).