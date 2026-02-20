Consultora fundada por Mandelson, bajo administración judicial tras caso Epstein

La firma de consultoría fundada por el exministro británico Peter Mandelson, Global Counsel, ha solicitado ser puesta bajo administración judicial, alegando el torbellino mediático y político surgido por los vínculos de su antiguo responsable con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Global Counsel había anunciado el 6 de febrero la cesión de las participaciones de Peter Mandelson en la empresa. Su director general, Benjamin Wegg-Prosser, también había renunciado.

Tras la publicación por Washington de millones de documentos relacionados con Jeffrey Epstein, el Financial Times reveló que Mandelson y Wegg-Prosser habían solicitado el asesoramiento del estadounidense sobre cómo lanzar su empresa en 2010.

Estos documentos también mostraron que Wegg-Prosser se reunió con el estadounidense, cuando Epstein se encontraba en arresto domiciliario en Nueva York, para presentarle el plan de la empresa.

Según una publicación de la empresa el jueves en Linkedin, "varios clientes han permanecido fieles" en las últimas semanas pero "el persistente torbellino de atención política y mediática en torno a Peter Mandelson ha dificultado la continuidad de la actividad".

"Aunque Global Counsel no tiene hoy ningún vínculo con Peter Mandelson, su papel de cofundador y su conducta, especialmente durante sus primeros años, han definido de manera indeleble la forma en que Global Counsel es percibida en el exterior", añadió el texto.

Según la prensa británica, varios clientes importantes han roto sus vínculos con la firma en las últimas semanas, entre ellos el banco Barclays, la cadena de alimentos Tesco y la Premier League.

"El consejo de administración de Global Counsel ha decidido solicitar a los tribunales británicos que nombren a Interpath (una firma de consultoría en reestructuraciones) como administrador para tomar el control", se subraya en el comunicado.

La policía londinense abrió a principios de febrero una investigación penal contra Peter Mandelson, sospechoso de haber transmitido información financiera a Epstein, en particular cuando era ministro en el gobierno laborista de Gordon Brown, entre 2008 y 2010.

El caso también ha puesto bajo presión al primer ministro británico, Keir Starmer, criticado por haber nombrado a Mandelson embajador en Estados Unidos en 2024, pese a saber que había sido cercano al delincuente sexual estadounidense.