Consultora Ikar eleva previsión de cosecha de trigo de Rusia en 2025 a 86 millones toneladas

MOSCÚ, 26 ago (Reuters) - La consultora IKAR elevó el martes su previsión de cosecha de trigo en Rusia para 2025 a 86 millones de toneladas métricas, frente a los 85,5 millones de toneladas métricas anteriores.

También elevó sus previsiones de exportación de trigo a 43 millones de toneladas, frente a los 42,5 millones anteriores.

La revisión al alza de las previsiones se debe al aumento de los rendimientos en las regiones Central y del Volga, según el director de IKAR, Dmitri Rylko.

Las difíciles condiciones meteorológicas en Siberia y los Urales durante la campaña de recolección se consideran un factor de riesgo para las cosechas, pero aún no se tienen en cuenta en estas previsiones, dijo Rylko.

La previsión total de cosecha de cereales para 2025 se incrementó hasta los 132,8 millones de toneladas métricas, frente a los 132 millones de toneladas, y la de exportación de cereales a 55 millones de toneladas, frente a los 54,5 millones de toneladas métricas, según IKAR.

La previsión oficial de cosecha de cereales de Rusia para 2025 se mantiene sin cambios en 135 millones de toneladas métricas, según dijo el pasado viernes el vice primer ministro ruso, Dmitri Patrushev.

Rusia ya ha cosechado más de 85 millones de toneladas métricas de granos, de las que 64 millones son de trigo. (Reporte de Olga Popova; Editado en español por Javier Leira)