Consultora IKAR revisa al alza la cosecha de trigo ruso 2026 a 91,0 millones de toneladas

MOSCÚ, 13 feb (Reuters) - La consultora IKAR dijo el viernes que prevé que la cosecha de trigo de Rusia en 2026 alcance los 91,0 millones de toneladas métricas, frente a los 88 millones de toneladas métricas previstos anteriormente, según su director, Dmitry Rylko.

El potencial de exportación de trigo se estima en 47,5 millones de toneladas métricas en la temporada 2026/27, afirmó.

Se espera que la cosecha total de cereales de Rusia en la temporada 2026/27 sea de 141,5 millones de toneladas métricas, con un potencial de exportación de 63,5 millones de toneladas, añadió Rylko. (Reporte de Olga Popova; redacción de Gleb Stolyarov; edición de Vladimir Soldatkin; Editado en Español por Ricardo Figueroa)