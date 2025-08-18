Consultora IKAR vuelve a elevar las previsiones de cosecha y exportación de trigo de Rusia para 2025

MOSCÚ, 18 ago (Reuters) - La consultora IKAR elevó el lunes su previsión de cosecha de trigo de Rusia para 2025 a 85,5 millones de toneladas métricas desde los 84,5 millones anteriores, en su segunda revisión al alza de este mes.

Dmitri Rylko, director de IKAR, dijo que el aumento se debe a la mejora de las evaluaciones para el centro del país y la región del Volga, así como para los Urales y Siberia.

La agencia también elevó su previsión de exportación de trigo para la nueva temporada comercial a 42,5 millones de toneladas, frente a los 41,5 millones anteriores.

IKAR aumentó su previsión de cosecha total de cereales para 2025 a 132 millones de toneladas métricas desde los 130,5 millones anteriores, y su previsión de exportación de cereales a 54,5 millones de toneladas desde los 53 millones anteriores.

Las principales regiones productoras de cereales del sur de Rusia han completado la cosecha de cebada y trigo, con Stavropol, Krasnodar y Rostov produciendo en total unos 28 millones de toneladas, según las autoridades locales.

El Ministerio de Agricultura dijo el miércoles que casi la mitad de todas las zonas de cultivo de Rusia habían sido cosechadas para la cosecha de 2025. La producción de cereales alcanzó los 75 millones de toneladas, con rendimientos superiores a los del año pasado.

La previsión actual del ministerio para la cosecha de cereales de 2025 es de 135 millones de toneladas. La previsión de exportaciones de grano en el equipo de campaña 2025/26 es de 53-55 millones de toneladas, de las cuales 43-44 millones de trigo. (Reporte de Olga Popova; Editado en español por Javier Leira)