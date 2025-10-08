Consultora rebaja previsión de cosecha de semillas de girasol en Ucrania para 2025 a nivel más bajo en 10 años
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Kiev, 8 oct (Reuters) - La consultora ASAP Agri dijo el miércoles que recortó la previsión de cosecha de semillas de girasol de Ucrania para 2025 a un mínimo de 10 años de 11,4 millones de toneladas métricas, desde los 12 millones de toneladas anteriores, debido al mal clima en las regiones clave.
"Los principales productores - Dnipro, Kirovohrad, Mikoláiv, Odesa, Járkov - se vieron duramente afectados por la sequía, con rendimientos que se hundieron de 0,5 a 1,6 toneladas por hectárea", dijo ASAP Agri en la aplicación de mensajería Telegram.
(Reporte de Pavel Polityuk. Editado en español por Javier Leira)
LA NACION
Otras noticias de Ucrania
Más leídas
- 1
La respuesta de Javier Milei a un vecino que lo insultó desde un balcón en Mar del Plata
- 2
Así está hoy Máximo, el hijo de Cecilia Bolocco y Carlos Menem que superó el cáncer y apostó al modelaje
- 3
Mundial Sub 20 de Chile: España le ganó con sufrimiento a Ucrania y está en los cuartos de final
- 4
Los amores de Celeste Cid: músicos, actores, dos hijos y un romance a su medida