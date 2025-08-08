Consultora rusa Ikar eleva previsiones de cosecha y exportación de trigo para 2025

MOSCÚ, 8 ago (Reuters) - La consultora rusa IKAR dijo el viernes que elevó su previsión de cosecha de trigo para 2025 a 84,5 millones de toneladas métricas desde los 84 millones anteriores, y su proyección de ventas de trigo en 0,5 millones de toneladas hasta 41,5 millones en la nueva temporada de comercialización.

"Hemos aumentado principalmente debido a unos rendimientos muy decentes en la región central y del Volga, que se corresponden plenamente con nuestras estimaciones realizadas sobre el terreno", dijo a Reuters el jefe de IKAR, Dmitri Rylko.

Algunas de las principales regiones productoras de cereales del sur de Rusia se han visto afectadas este año por la sequía, pero la caída de su producción se ha visto compensada por la mejora de los rendimientos en otras zonas.

"Además, los rendimientos del trigo de primavera boreal son mayores de lo esperado. Vemos unas perspectivas de cosecha entre medias y buenas en Siberia occidental, y buenas en los Urales", añadió Rylko.

La previsión oficial de cosecha de trigo en Rusia es de 89-90 millones de toneladas. Esta estimación incluye el trigo de las zonas de Ucrania controladas por Rusia. IKAR no incluye las cosechas de estas zonas en sus estimaciones.

Hasta el 7 de agosto, Rusia había cosechado unos 64 millones de toneladas de grano, es decir, aproximadamente la mitad de la estimación oficial de cosecha de este año, dijo el jueves el viceministro de Agricultura, Andrei Razin, citado por las agencias rusas. (Reporte de Olga Popova; Editado en español por Javier Leira)