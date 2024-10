Consumidores ansiosos adelantan el calendario de compras de temporada

NUEVA YORK (AP) — Tras beber lattes pumpkin spice en agosto y colocar decoraciones de Halloween en septiembre, Samantha Kowalczyk ya espera disfrutar un café con sabor a ponche de huevo y llenar su casa en Wilmington, Delaware, con velas con aroma a galletas de canela y azúcar y otros olores de la temporada de fin de año.

La mujer, de 30 años, piensa que los sabores y aromas de temporada deberían estar disponibles todo el año. Y, aparentemente, otras personas también lo creen.

En respuesta a una creciente demanda de los consumidores, tiendas de todo tipo, desde Bath and Body Works y el minorista en línea especializado en decoraciones de temporada Balsam Hill hasta Whole Foods Market y el fabricante de donas Krispy Kreme, han puesto a la venta sus colecciones festivas semanas antes el inicio de la temporada de compras de fin de año, que comienza el 1 de noviembre.

Los consumidores, hartos de la inflación, podrían esperar hasta la primera ola de frío para adquirir un suéter o guantes, pero cuando se trata de buscar ofertas relacionadas con eventos como el inicio de un nuevo año escolar o promociones de temporada por tiempo limitado, un buen número de ellos piensa que nunca es demasiado pronto.

“Quiero que la temporada comience antes y tener antes las cosas que acompañan a esa temporada”, señaló Kowalczyk. “Quiero disfrutarlas tanto tiempo como pueda… si lo disfruto, ¿por qué tendría que esperar?”.

Las tiendas de ropa, alimentos y otras mercancías, felices de adelantar la temporada para hacer que los consumidores gasten durante un periodo más largo, han modificado el tradicional calendario de compras. Y este año, en el que el Día de Acción de Gracias cae el 28 de noviembre y deja cinco días menos antes de Navidad en comparación con el año pasado, la presión para hacer que los consumidores compren se vuelve más intensa, dicen los analistas.

Los miembros del programa de lealtad de Bath and Body Works pudieron adquirir con anticipación una colección de velas con aromas como dulce invernal de manzana y “Mañana Brillante de Navidad” a partir del 24 de septiembre. Para el resto de las personas, la oferta estuvo disponible desde el 30 de septiembre. El año pasado, los clientes del programa de recompensas no tuvieron acceso a esos productos hasta el 3 de octubre, y la mercancía relacionada con las fiestas no se puso a la venta en las tiendas hasta el 9 de ese mes.

Whole Foods puso a la venta mercancías otoñales como panqueque y mezcla para wafles condimentados con especia de tarta de calabaza, soda italiana de manzana, pera y jengibre, y café molido también con dicha especia, desde las primeras dos semanas de septiembre; hace un año, comenzó en las dos últimas semanas del mes. Starbucks presentó su menú de otoño el 22 de agosto, incluyendo un chai helado de manzana, sin leche, dos días antes que el año anterior.

Las donas con temática de Halloween de Krispy Kreme solían ofrecerse pocos días antes del evento, pero ahora, la empresa las puso a la venta durante todo el mes. Lo mismo ocurre con festividades como el día de San Patricio, Krispy Kreme ahora ofrece golosinas con temáticas festivas la semana previa a la fiesta, en lugar de hacerlo sólo ese día, de acuerdo con Dave Skena, director global de marca.

Walmart, el minorista más grande de la nación, planea anunciar las ofertas de alimentos para el Día de Acción de Gracias a partir del 14 de octubre, casi dos semanas antes que el año pasado. Stew Leonard’s, una cadena de tiendas de comestibles de Connecticut, Nueva York y Nueva Jersey, espera vender pavos de chocolate durante todo noviembre, en lugar de hacerlo sólo durante la semana de la festividad. También planea comenzar a promover desde principios de noviembre el licor de huevo, que anteriormente ofrecía en diciembre.

“Pienso que la gente comienza a sentir el deseo cuando ve la próxima cosa”, afirmó Jake Tavello, vicepresidente de la empresa de supermercados y nieto del difunto fundador de la cadena, Stew Leonard Sr. “Se emocionan incluso antes de que cambie el clima”.

AP