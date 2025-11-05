Consumidores británicos se preparan para subida de impuestos en el presupuesto, advierte jefe de M&S

Por James Davey y Sarah Young

LONDRES, 5 nov (Reuters) - Los consumidores británicos se preparan para una subida de impuestos en el próximo presupuesto, y la reciente advertencia de la ministra de Economía de que se avecinan dificultades compartidas podría afectar a la demanda navideña, afirmó el miércoles el jefe de la cadena de distribución Marks & Spencer.

En su discurso del martes, la ministra de Economía, Rachel Reeves, señaló que el Gobierno laborista podría incumplir su promesa preelectoral de no subir uno de los tres principales impuestos y afirmó que "todos tendremos que contribuir" en el presupuesto del 26 de noviembre.

Los consumidores se preparan ahora para un nuevo golpe a su poder adquisitivo por la subida de impuestos, que agrava la preocupación por el coste de la vida tras años de elevada inflación, y lleva a los líderes empresariales a amplificar sus advertencias.

"Nuestros clientes están cada vez más preocupados por el aumento de los costos y de los impuestos, y también por el presupuesto", declaró el miércoles a la prensa Stuart Machin, presidente ejecutivo.

"Se preocuparon más tras el discurso de ayer", dijo, añadiendo que la compañía había realizado una encuesta telefónica inmediata a un grupo de clientes después de que Reeves hablara.

Diciembre es el periodo comercial clave para la mayoría de los minoristas británicos, cuando obtienen una parte de sus beneficios, y se teme que el calendario del presupuesto de este año, un mes más cerca de Navidad que el año pasado, pueda limitar el gasto festivo.

Machin dijo que M&S, que vende alimentos, ropa, artículos para el hogar y de belleza, y tiene más de 1.000 tiendas en Gran Bretaña, espera una "buena" Navidad, pero dijo que las preocupaciones presupuestarias podrían golpear el gasto.

"Puede que los compradores estén planeando unas buenas Navidades, pero también están planeando lo peor en lo que respecta al presupuesto", dijo. (Reportaje de James Davey; Redacción de Sarah Young; Edición de Paul Sandle y Conor Humphries, Editado en español por Juana Casas)