(Amplía con actividad de compras)

Por Siddharth Cavale, Helen Reid y Arriana McLymore

24 nov (Reuters) - Consumidores en varias partes del mundo acudieron a las tiendas en un "Black Friday" que parecía ser moderado en comparación con años anteriores, en busca de productos electrónicos, ropa y artículos para el hogar con descuento el día que marca el inicio de la temporada de compras navideñas, una etapa crucial para los grandes minoristas.

La correduría TD Cowen redujo su estimación de gasto navideño en Estados Unidos a un crecimiento del 2% al 3%, desde el rango de 4% al 5%. Los descuentos anticipados de los minoristas durante las fiestas de octubre y noviembre eliminaron el entusiasmo y la urgencia por el Black Friday.

"La gente ya tiene lo que quiere", dijo David Klink, analista senior de Huntington Private Bank, propietario de acciones de Walmart y Target. "Hay un número limitado de televisores de pantalla grande y asistentes de voz Alexa (de Amazon) que puedes comprar".

Con muchos consumidores presionados por la inflación persistente y las altas tasas de interés, se espera que el gasto durante las festividades en Estados Unidos aumente al ritmo más lento en cinco años.

La mayoría de los grandes minoristas redujeron sus contrataciones estacionales. Es probable que sigan ofreciendo descuentos en productos durante la temporada de compras navideñas.

Se espera que un récord de 130,7 millones de personas compren en tiendas y sitios web en Estados Unidos durante el Black Friday de este año, según estimó la Federación Nacional de Minoristas (NRF). El evento es conocido por las multitudes que hacen fila en las grandes tiendas desde el amanecer para adquirir televisores y electrodomésticos con descuento.

Pero a las 06.00 hora local del viernes en un Walmart en New Milford, Connecticut, el estacionamiento apenas estaba medio lleno.

"Este año es mucho más tranquilo", afirmó la compradora Theresa Forsberg, que cada Black Friday visita las mismas cinco tiendas con su familia al amanecer.

En Paramus, Nueva Jersey, las multitudes en el centro comercial Garden State Plaza eran menores que en años anteriores, según Michael Brown, socio de la firma consultora Kearney, quien ha supervisado la actividad de compras en las principales cadenas minoristas durante los últimos 35 años.

"Este año no fue el típico evento de compras del tipo en que se patean las puertas", dijo. Los asistentes al centro comercial "llevaban una bolsa o dos, no los brazos llenos que se veían en los años previos a la pandemia. Hoy no están desperdiciando el presupuesto. Esperan precios mejores".

Descuentos desde octubre

La tradición del Black Friday comenzó en Estados Unidos, pero se ha vuelto global y también se ha extendido a internet.

En Francia, Italia y España, la mayoría de la gente planeaba comprar ropa y productos electrónicos, según una encuesta de PwC. En promedio, los compradores franceses planeaban gastar 295 euros (322 dólares), según PwC, y se esperaba que el 65% de las compras se hicieran en línea.

En Reino Unido, los volúmenes de transacciones aumentaron sólo un 1,4% en la semana hasta el miércoles en comparación con hace un año, según Barclays, un banco que realiza casi la mitad de las transacciones con tarjetas de crédito y débito del país.

"Últimamente, el Black Friday no ha sido el mejor", dijo Naomi Ojomo mientras buscaba vestidos en una tienda de Zara en Canary Wharf, en el este de Londres, y agregó que los descuentos son menos atractivos debido a muchas otras ventas durante el año.

El auge de las compras online ha reducido la importancia del Black Friday como evento de un solo día. Minoristas desde Macy's hasta Amazon lanzan ofertas ya en octubre y, a menudo, ofrecen descuentos adicionales más cerca de la Navidad, dijo el director ejecutivo de Macy's, Jeff Gennette, a los inversores este mes.

Los compradores gastaron un récord de 5.600 millones de dólares en línea durante el Día de Acción de Gracias, según mostraron datos de Adobe Analytics, un aumento del 5,5% en el gasto online en comparación con el año pasado, un monto que estuvo dentro de las proyecciones.

Algunos minoristas realizan sus mayores rebajas para el fin de semana de Acción de Gracias, y los grandes minoristas, incluido Walmart, , Lowe's y Home Depot mantuvieron o profundizaron los descuentos anunciados. La mayor preocupación para los minoristas es si estas ofertas atraerán a los consumidores agobiados por la inflación.

Best Buy ofrece entre 100 dólares y 1.600 dólares en descuentos en productos electrónicos, incluidas computadoras portátiles, televisores de pantalla plana y batidoras KitchenAid, tras decir a los inversores esta semana que los compradores estaban postergando compras importantes.

"Las freidoras de aire, las lavadoras energéticamente eficientes, ya que la gente busca ahorrar dinero en sus facturas de energía, y las aspiradoras verticales están demostrando ser los productos más populares", dijo John Roberts, fundador y director ejecutivo del minorista británico en línea AO World. .

El minorista británico Argos dijo que la consola de juegos PlayStation 5, los auriculares inalámbricos Beats y los Apple AirPods estuvieron entre sus productos más vendidos durante el Black Friday.

Una caída en el gasto en lujo impulsó a los grandes almacenes, incluidos Bergdorf Goodman y Nordstrom, a ofrecer grandes descuentos en artículos como zapatos Balenciaga y aretes de Oscar de la Renta.

"Creo que la gente seguirá gastando en viajes y actividades de ocio que podrían comprarse en línea y no necesariamente en las tiendas", dijo Jimmy Lee, director ejecutivo de Wealth Consulting Group, que posee acciones de Amazon.

"La emoción de hacer fila el Black Friday ya no es tan grande. Mucha gente (...) prefiere quedarse en casa y buscar ofertas".

(1 dólar = 0,9168 euros)

