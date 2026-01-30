Consumidores de la eurozona elevan previsión de inflación a récord en 5 años, según encuesta del BCE

FRÁNCFORT, 30 ene (Reuters) - Los consumidores de la zona euro elevaron sus expectativas de inflación a largo plazo a un máximo histórico en diciembre, según una encuesta del Banco Central Europeo publicada el viernes, lo que implica que se prevé que los precios crezcan más rápido que el ritmo objetivo del BCE en los próximos años

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, y sus colegas llevan meses diciendo que el banco central de la zona euro se encuentra "en una buena posición" tras ver cómo la inflación caía hasta su objetivo del 2%, y las expectativas del mercado siguen ancladas en gran medida en torno a ese nivel

Sin embargo, la última encuesta del BCE sobre las expectativas de los consumidores reveló que los hogares habían elevado sus expectativas de inflación para los próximos cinco años hasta el 2,4% en diciembre, la cifra más alta desde que se inició la encuesta en 2022 y un aumento de 20 puntos básicos con respecto a noviembre

La mediana de los encuestados situaba la inflación en el 2,8% para los próximos 12 meses, sin cambios respecto a noviembre, y en el 2,6% para dentro de tres años, frente al 2,5% del mes anterior

Aun así, los dirigentes monetarios del BCE, que utilizan estos resultados en sus deliberaciones sobre política monetaria, podrían sentirse tranquilos por el hecho de que los consumidores siguen esperando que la inflación baje en el horizonte temporal de la encuesta

Se espera que el BCE mantenga su tipo de interés oficial sin cambios en el 2% en el futuro inmediato, pero la incertidumbre relacionada, entre otros factores, con la impredecible política económica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mantenido en vilo a los inversores y a los dirigentes monetarios. (Información de Francesco Canepa; edición de Peter Graff; edición en español de Paula Villalba)