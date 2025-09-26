Consumidores de la eurozona elevan sus expectativas de inflación, según el BCE

FRÁNCFORT, 26 sep (Reuters) - Los consumidores de la zona euro aumentaron algunas de sus expectativas de inflación en agosto y previeron un mayor crecimiento de los ingresos en el próximo año, según mostró el viernes la encuesta mensual de expectativas de los consumidores del Banco Central Europeo.

La mediana de las expectativas de inflación para los próximos 12 meses subió en agosto hasta el 2,8% desde el 2,6% del mes anterior, mientras que las expectativas a cinco años vista aumentaron hasta el 2,2% desde el 2,1%, su nivel más alto desde agosto de 2022.

Sin embargo, las expectativas para dentro de tres años se mantuvieron sin cambios, en el 2,5%, dijo el BCE, que se basa en una encuesta realizada a 19.000 adultos en 11 países de la zona euro.

El BCE recortó los tipos de interés dos puntos porcentuales hasta junio, pero se ha mantenido a la espera desde entonces, con el argumento de que la inflación estaba ahora en su objetivo del 2% y

no había una urgencia

de ajustar más los tipos.

Sin embargo, hay un debate latente tras unas perspectivas aparentemente benignas. Algunos responsables de política monetaria temen que el débil crecimiento y la fortaleza del euro obliguen a la inflación a persistir por debajo del objetivo, lo que haría necesario un nuevo recorte de los tipos.

Otros, en cambio, sostienen que la generosidad fiscal de Alemania y las persistentes presiones internas sobre los precios seguirán alimentando la inflación, por lo que no es necesario más apoyo a una economía que ya crece gracias a su potencial.

Los consumidores también elevaron sus expectativas de crecimiento de los ingresos nominales para los próximos 12 meses al 1,1% desde el 0,9%, pero mantuvieron sin cambios sus perspectivas de crecimiento del gasto y previeron un ligero aumento del desempleo.

También esperan que el crecimiento económico siga siendo débil y mantuvieron sus expectativas de crecimiento interanual en el -1,2%. (Información de Balazs Koranyi; edición de Toby Chopra; edición en español de Jorge Ollero Castela)