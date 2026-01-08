Consumidores EEUU se muestran más preocupados por el mercado laboral en diciembre: informe Fed de Nueva York

Por Michael S. Derby

8 ene (Reuters) -

Los estadounidenses se mostraron más preocupados por el mercado laboral en diciembre pese a que la ansiedad sobre las finanzas personales se desvaneció, mientras que las expectativas de inflación a corto plazo aumentaron, mostró el miércoles un informe de la Reserva Federal de Nueva York.

Los consultados en la última Encuesta de Expectativas de los Consumidores del banco regional de la Fed dijeron que la perspectiva de encontrar un trabajo si estaban desempleados era la peor desde que comenzó el informe en 2013. Las preocupaciones por conseguir un nuevo empleo estuvieron encabezadas por los hogares que ganan menos de 100.000 dólares al año.

Las ansiedades del mercado laboral fueron desiguales en el último mes de 2025, dijo la Fed de Nueva York, ya que las expectativas de que la tasa de desempleo aumentaría disminuyeron en diciembre en relación con el mes anterior, mientras que la probabilidad asignada a perder un trabajo aumentó en relación con noviembre. La encuesta también reveló una menor probabilidad de dejar el trabajo voluntariamente en diciembre en comparación con el mes previo.

En un contexto de preocupación por el mercado laboral, los hogares aumentaron la previsión de inflación a corto plazo, con una proyección a un año del 3,4%, frente al 3,2% de noviembre. Las previsiones de inflación a tres y cinco años se mantuvieron estables en el 3% en diciembre.

Dado que las expectativas de inflación a corto plazo pueden ser volátiles, los responsables del banco central tienden a dar más importancia a lo que ocurre con las proyecciones a más largo plazo para calibrar la situación actual de la inflación. Sin embargo, el aumento esperado de la inflación a un año coincide con un aumento de las presiones sobre los precios debido a los aumentos arancelarios del gobierno de Donald Trump.

Muchos funcionarios de la Fed esperan que esos impactos arancelarios disminuyan este año, pero están observando de cerca los datos de expectativas de inflación en busca de evidencia de que el público comparte esa confianza.

La Fed recortó su tasa de interés de referencia el mes pasado en un cuarto de punto porcentual, al rango del 3,50%-3,75%, en un esfuerzo por equilibrar los crecientes riesgos del mercado laboral frente a una inflación que todavía está muy por encima del objetivo del 2% del banco central estadounidense.

Este año, los funcionarios de la Fed esperan que la tasa de desempleo disminuya modestamente desde el 4,6% de noviembre, ante la evidencia de un mercado laboral con pocas contrataciones y pocos despidos. También prevén una moderación de las presiones inflacionarias que seguirá dejando las presiones sobre los precios por encima del objetivo del banco central.

No está claro si la Fed se sentirá lo suficientemente cómoda como para recortar las tasas de nuevo en 2026, aunque la presidenta de la Fed de Filadelfia, Anna Paulson, dijo recientemente que si la economía cumple con sus expectativas, "entonces algunos modestos ajustes adicionales a la tasa de fondos probablemente serían apropiados más adelante en el año".

Según la encuesta de la Fed de Nueva York, los hogares se mostraron más optimistas sobre su situación financiera actual y prevista en diciembre, aunque también señalaron que el acceso al crédito es cada vez más difícil. Las expectativas de dejar de pagar una deuda también aumentaron el mes pasado hasta el nivel más alto desde abril de 2020, durante las fases iniciales de la pandemia de COVID-19.

Los encuestados también dijeron que esperaban un aumento de los ingresos ligeramente superior, con un descenso en el crecimiento esperado del gasto y los ingresos. (Reporte de Michael S. Derby; Edición en Español de Manuel Farías)