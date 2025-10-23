Consumo alerta por presencia de gluten sin etiquetar en bulgur integral ecológico de la marca La Finestra Sul Cielo

MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), dependiente del Ministerio de Consumo, ha alertado de la presencia de gluten sin etiquetar en bulgur integral ecológico de la marca La Finestra Sul Cielo, distribuido inicialmente en Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana, si bien no es descartable su presencia en otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. Como medida de precaución, se recomienda a las personas con problemas derivados de la ingesta de gluten, que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo.

Los datos del producto implicado son Bulgur integral ecológico de La Finestra Sul Cielo en bolsa de plástico con número de lote 50270 y fecha de caducidad: 03/12/2026.