Consumo de EEUU sube un 0,6% en agosto, el PCE subyacente sube un 2,9%
- 1 minuto de lectura'
Por Lynx Insight Service
* El gasto de los consumidores, que supone más de dos tercios de la actividad económica, subió un 0,6% en términos desestacionalizados en agosto, según dijo el Departamento de Comercio de EEUU el viernes.
* En julio el índice había mostrado un aumento del 0,5%.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,5% en agosto.
* El Departamento de Comercio también dijo que la cifra de rentas personales subió un 0,4% intermensual, idéntica variación a la experimentada en julio, según el informe.
* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra de rentas subiría un 0,3% en agosto.
* En materia de precios, el índice PCE subyacente (que excluye alimentos no elaborados y energía) subió un 0,2% en términos mensuales en agosto.
* El dato de julio se revisó a la baja, desde un 0,3% a un 0,2%.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que esta cifra subiría un 0,2% en agosto.
* El Departamento de Comercio también dijo que la cifra interanual del PCE subyacente subió un 2,9%, idéntica variación a la experimentada en julio, según el informe.
* El sondeo de Reuters apuntaba que el PCE subyacente subiría un 2,9% en términos interanuales en agosto.
