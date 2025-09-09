Consumo de electricidad en EEUU alcanzará máximos históricos en 2025 y 2026, según la EIA

Por Scott DiSavino

9 sep (Reuters) - El consumo de electricidad en Estados Unidos alcanzará máximos históricos en 2025 y 2026, anunció el martes la Administración de Información Energética (EIA) en su informe sobre perspectivas energéticas a corto plazo.

La EIA prevé que la demanda de energía aumente a 4,187 billones de kilovatios hora (kWh) en 2025 y a 4,305 billones de kWh en 2026, frente al récord de 4,097 billones de kWh en 2024.

Los aumentos de la demanda se deben en parte a los centros de datos dedicados a la inteligencia artificial y las criptomonedas, y a que los hogares y las empresas usan más electricidad y menos combustibles fósiles para calefacción y transporte.

La EIA prevé que las ventas de electricidad en 2025 ascenderán a 1,508 billones de kWh para los consumidores residenciales, 1,482 billones de kWh para los clientes comerciales y 1,055 billones de kWh para los clientes industriales.

Las previsiones se comparan con los máximos históricos de 1,509 billones de kWh para consumidores residenciales en 2022, 1,434 billones de kWh en 2024 para clientes comerciales y 1,064 billones de kWh para clientes industriales en 2000.

Según la EIA, la cuota del gas natural en la generación de electricidad pasará del 42% en 2024 al 40% en 2025 y 2026. La cuota del carbón pasará del 16% en 2024 al 17% en 2025, antes de volver al 16% en 2026 por el aumento de la producción renovable.

El porcentaje de generación renovable pasará del 23% en 2024 al 25% en 2025 y al 26% en 2026, mientras que la cuota de la energía nuclear caerá del 19% en 2024 al 18% en 2025 y 2026, según las perspectivas.

La EIA prevé que las ventas de gas en 2025 aumenten a 13.100 millones de pies cúbicos al día (bcfd) para los consumidores residenciales, 9,8 bcfd para los comerciales y 23,5 bcfd para los industriales, pero desciendan a 35,8 bcfd para la generación de electricidad.

Esto contrasta con los máximos históricos de 14,3 bcfd en 1996 para consumidores residenciales, 9,6 bcfd en 2019 para clientes comerciales, 23,8 bcfd en 1973 para clientes industriales y 36,9 bcfd en 2024 para generación eléctrica. (Reportaje de Scott DiSavino. Editado en español por Juana Casas)