Consumo: El vino, la bebida nacional en Italia

El vino amplía su ventaja sobre la cerveza (81%), las bebidas espirituosas (79%) y los licores (51%). Así lo indican datos del Observatorio de la Unión Italiana del Vino (UIV), basados en datos del IWSR, la generadora internacional de datos sobre bebidas con alcohol.

Según el instituto líder mundial en análisis de bebidas, que publicó las últimas tablas sobre tendencias entre los consumidores italianos de alcohol, en 2024 se registró una alta incidencia de consumidores, pero una disminución en la intensidad, con un volumen un 2,5% inferior al del año anterior.

La tendencia emergente es que los aficionados al vino no tienen intención de eliminar el vino de su dieta mediterránea.

El consumo ha disminuido en los últimos dos años (el volumen de vino tranquilo bajó aproximadamente un 6%, mientras que el de espumosos se mantuvo estable), pero —señala la UIV— no su cuota de consumo total de alcohol.

En resumen, el aumento se debe a preocupaciones sanitarias o, más aún, económicas, pero esto no significa un cambio estructural en el consumo de vino en favor de otras bebidas alcohólicas.

Otro claro ejemplo es el Prosecco (el 68% de la muestra lo consume), con diferencia el vino más citado en el panel de productos vinícolas que, a diferencia del espumoso Triveneto, se consume principalmente durante las comidas y en casa.

El vino es consumido casi por igual por hombres (90%) y mujeres (88%); este no es el caso de otras bebidas como la cerveza, los espirituosos y los licores, donde la preferencia masculina es mucho más evidente.

En el ámbito generacional, para la Generación Z (hasta 27 años), el vino ostenta una cuota del 80%, cifra que aumenta directamente con la edad: 88% para los Millennials (hasta 43 años), 89% para la Generación X (hasta 59 años) y 92% para los Baby Boomers.

Otro indicador sensible entre los usuarios, según el Observatorio UIV, es la disponibilidad financiera: también en este caso, la ecuación de mayores ingresos = mayor consumo es una constante tanto para el vino como para otras bebidas.

La especial predilección por el vino se evidencia también en la elección de cócteles: entre ellos, destaca el Spritz, que convence a uno de cada tres consumidores italianos, especialmente a las mujeres (el 34% de las mujeres lo eligen, la mayor proporción en general) y a los jóvenes de entre 25 y 34 años (46%). La sangría también ocupa un buen puesto, en quinto lugar con el 10% de las preferencias, después del gin-tonic, el mojito y el negroni.