Consumo eléctrico de EEUU batirá récords en 2026 y 2027, según la EIA

Por Scott DiSavino

NUEVA YORK, 10 feb (Reuters) - El consumo eléctrico en Estados Unidos, que alcanzó su segundo récord consecutivo en 2025, seguirá aumentando en 2026 y 2027, informó la Administración de Información Energética (EIA) en su informe de Perspectivas Energéticas de Corto Plazo, que publicó el martes.

La EIA prevé que la demanda eléctrica aumentará desde un récord de 4.195 millones de kilovatios-hora en 2025, a 4.268 millones de kWh en 2026 y 4.372 millones de kWh en 2027.

La demanda está aumentando en parte debido a los centros de datos dedicados a la inteligencia artificial y las criptomonedas, y a que los hogares y las empresas usan más electricidad y menos combustibles fósiles para la calefacción y el transporte.

La EIA prevé que las ventas de electricidad en 2026 aumentarán hasta los 1.541 millones de kWh para los consumidores residenciales, 1.520 millones de kWh para los clientes comerciales y 1.063 millones de kWh para los clientes industriales.

A medida que aumenta la producción de energías renovables, la EIA afirma que la cuota de generación eléctrica a partir del gas natural se mantendrá en el 40% en 2025 y 2026, antes de descender al 39% en 2027. La cuota del carbón caerá del 17% en 2025 al 16% en 2026 y al 15% en 2027.

El porcentaje de generación renovable aumentará de alrededor del 24% en 2025 al 25% en 2026 y al 27% en 2027, mientras que la cuota de la energía nuclear se mantendrá en el 18% en 2025, 2026 y 2027, según las previsiones.

La EIA prevé que las ventas de gas en 2026 se mantendrán en 13.100 millones de pies cúbicos al día para los consumidores residenciales, descenderán a 9.700 millones de pies cúbicos al día para los clientes comerciales, disminuirán a 23.300 millones de pies cúbicos al día para los clientes industriales y aumentarán a 36.200 millones de pies cúbicos al día para la generación eléctrica. (Reportaje de Scott DiSavino. Editado en español por Natalia Ramos)