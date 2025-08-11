Consumo: Platos italianos en el exterior, fallidos

Esta información proviene de una encuesta realizada por Coldiretti/Ixe (el ente de consumidores), publicada después de que la sección "Buena Comida" de la BBC, en su sitio web gastronómico, supuestamente estropeara una receta del tradicional plato de pasta "cacio e pepe".

La publicación afirmó que este icónico plato romano podía prepararse fácilmente para un almuerzo rápido con tan solo cuatro ingredientes: espaguetis, pimienta, parmesano y mantequilla.

Sin embargo, la receta tradicional lleva pasta (generalmente tonnarelli, un tipo de espagueti), queso pecorino romano y pimienta negra.

Según el análisis, la historia de la receta romana incorrecta es solo el último ejemplo de una "galería de horrores" que incluye algunos de los platos más famosos de Italia entre sus "víctimas".

Un ejemplo es la carbonara, donde evolucionó la costumbre belga de añadir nata en lugar de queso pecorino, mientras que la tradición anglosajona de sustituir el guanciale (mejilla/carrillo de cerdo preparado a la sal) por tocino también cobró fuerza, culminando en la llamada "carbonara gate".

El caso extremo surgió hace una década en Francia, donde una videoreceta compartida online desató la polémica por la excesiva libertad en la elección de ingredientes y la preparación de la masa.

En Estados Unidos, sin embargo, se utiliza queso romano, a menudo elaborado con leche de vaca en lugar de leche de oveja, en lugar de pecorino. Aunque esta práctica podría verse agravada por el aumento de aranceles anunciado por el presidente Donald Trump.

La posible desaparición de muchos productos italianos de los supermercados beneficiaría a la ya floreciente industria de la falsificación.

La falta de claridad en torno a las auténticas recetas "Hechas en Italia" impulsa la proliferación de productos falsificados en el extranjero, perjudicando tanto la economía como la imagen de la agroindustria italiana, añade el estudio.

Según Coldiretti, si se frenara la falsificación internacional, las exportaciones italianas de alimentos podrían triplicarse.

Los platos "incorrectos" que se difunden por todo el mundo abren el camino a la llamada "agropiratería", un fenómeno en rápido crecimiento cuyo valor se estima en 120.000 millones de euros.

Según el estudio, esto también se ve impulsado por las guerras comerciales, que incluyen sanciones y embargos, que obstaculizan el comercio, fomentan el proteccionismo y fomentan la proliferación de alimentos falsificados que se hacen pasar por italianos, pero no tienen conexión con el sistema de producción "Belpaese". (ANSA).