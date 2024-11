Contexto-cómo podría funcionar el panel de eficiencia del gobierno estadounidense de musk

WASHINGTON, 13 nov (Reuters) - Donald Trump encargó a Elon Musk la creación de un panel para mejorar la eficiencia del gobierno de Estados Unidos. Aunque el presidente electo ha dicho poco sobre cómo funcionaría este grupo, Musk ha fijado previamente el ambicioso objetivo de recortar 2 billones de dólares de gasto.

Así podría funcionar el nuevo panel, que estaría encabezado por Musk y el excandidato presidencial republicano Vivek Ramaswamy.

¿qué quiere recortar musk? el hombre más rico del mundo dijo en un mitin de trump en octubre que el presupuesto federal podría reducirse en "al menos" 2 billones de dólares. se estima que el gasto discrecional, incluido el gasto en defensa, ascenderá a 1,9 billones de dólares de un total de 6,75 billones en desembolsos federales para el año fiscal 2024, según la oficina presupuestaria del congreso, lo que sugiere que el objetivo de musk sería muy difícil de alcanzar.

Musk, cuyas empresas incluyen el fabricante de vehículos eléctricos Tesla y la compañía espacial comercial SpaceX, tiene un profundo conocimiento de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio y del Pentágono, organismos con los que tiene amplios contratos para cohetes, satélites y otras operaciones espaciales.

¿qué han dicho musk y trump sobre el panel? trump dijo el martes en un comunicado que el panel "proporcionará asesoramiento y orientación desde fuera del gobierno" para adelgazar la administración, recortar las regulaciones, reducir el gasto y reestructurar las agencias federales.

Trump quiere abolir el Departamento de Educación y dejar a los estados el control de la educación, y diezmar lo que él denomina el "Estado profundo", empleados federales de carrera que, según él, persiguen clandestinamente sus propios objetivos.

Trump y Musk han sugerido que el panel podrá hacer recortes drásticos, pero en general las grandes medidas presupuestarias son competencia del Congreso. Pueden aceptar consejos de paneles externos como el panel de eficiencia propuesto, o hacer caso omiso de ellos.

¿cuál es el precedente del panel de eficiencia? el ex presidente ronald reagan anunció en febrero de 1982 que formaría un grupo de expertos del sector privado para recomendar formas de eliminar la ineficacia y el despilfarro. emitió una orden ejecutiva por la que se creaba la president's private sector survey on cost control in the federal government, conocida como la comisión grace por el nombre de su presidente, j. peter grace, antiguo consejero delegado de w.r. grace and co.

La Comisión publicó un informe en enero de 1984 con unas 2.500 recomendaciones y diversos grupos de trabajo también presentaron informes. "La mayoría de las recomendaciones, especialmente las que requerían legislación del Congreso, nunca se implementaron", dijo la Biblioteca Reagan.

En marzo de 2017, Trump firmó una orden ejecutiva que tenía como objetivo mejorar la eficiencia, la eficacia y la rendición de cuentas de las agencias federales y "eliminar o reorganizar las agencias federales innecesarias". Trump también intentó acabar con al menos 19 agencias, pero no lo consiguió durante su primer mandato.

¿qué experiencia tiene musk en el recorte de gastos? cuando musk compró la aplicación de redes sociales twitter, despidió a unos 3.700 empleados, la mitad de su plantilla, porque los anunciantes redujeron el gasto. cientos de empleados más dimitieron posteriormente. más tarde rebautizó la red social con el nombre de "x", pero su valoración se ha reducido drásticamente bajo la propiedad de musk.

Musk ha tenido mucho más éxito en el espacio. El cohete Falcon 9 de SpaceX redujo drásticamente los costes de lanzamiento gracias a su capacidad de reutilización, generó nuevos mercados de satélites y dio lugar a la constelación Starlink de la empresa, de rápido crecimiento, que ha trastornado la industria establecida de comunicaciones por satélite y ha ayudado a dar forma a las estrategias militares modernas y ha convertido a SpaceX en un importante contratista de defensa.

¿cuáles son las normas de un comité de este tipo? el comité funcionaría probablemente al amparo de la ley de comités asesores federales (federal advisory committee act), una ley de 1972 que garantiza que los paneles proporcionen asesoramiento rápido, objetivo y abierto al público. también impone controles de costes y requisitos de mantenimiento de registros que se aplican a los cerca de 1.000 comités con unos 60.000 miembros que asesoran al presidente y al poder ejecutivo en un momento dado.

(Reporte de Chris Sanders, Karen Freifeld, David Shepardson y Alexandra Alper; Edición de Anna Driver. Editado en español por Natalia Ramos)

Reuters