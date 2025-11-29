CONTEXTO-¿Cómo podrían responder los militares venezolanos a un ataque estadounidense?

29 nov (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debería considerarse "cerrado en su totalidad", sin dar detalles, mientras Washington continúa aumentando la presión sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Trump ha dicho en repetidas ocasiones que los ataques de Estados Unidos a presuntos barcos de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, que han matado a más de 80 personas, podrían convertirse en acciones terrestres en el país sudamericano, aunque también ha mantenido supuestamente una llamada con Maduro y ha hablado de una posible visita del presidente venezolano a Estados Unidos.

CAPACIDADES MILITARES DE VENEZUELA

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos empequeñecen a las de Venezuela, debilitadas por la falta de entrenamiento, los bajos salarios y el deterioro de los equipos, dijeron seis fuentes familiarizadas con las capacidades militares venezolanas.

Aunque Maduro, en el poder desde 2013, ha disfrutado de la lealtad militar mediante la colocación de oficiales en funciones de Gobierno, los soldados rasos ganan solo unos US$100 al mes en moneda local, alrededor de una quinta parte de lo que los estudios dicen que una familia promedio necesita para satisfacer sus necesidades básicas.

Las fuentes dicen que las deserciones, que ya se producen en muchas unidades, podrían aumentar en caso de un ataque militar estadounidense.

La principal experiencia de los soldados venezolanos en los últimos años ha sido enfrentarse a civiles desarmados durante protestas callejeras.

Maduro ha dicho que hay 8 millones de civiles entrenándose en milicias, pero una fuente estimó que solo miles de personal de inteligencia, simpatizantes armados del partido gobernante PSUV y milicianos participarían realmente en acciones defensivas.

El equipamiento militar -mucho de fabricación rusa y con décadas de antigüedad- es escaso. Caracas compró una veintena de cazas Sukhoi en la década de 2000, pero se consideran insuficientes en comparación con los B-2 estadounidenses, y los helicópteros, tanques y lanzacohetes de fabricación rusa también están obsoletos.

CÓMO PODRÍA RESPONDER VENEZUELA A UN ATAQUE

Venezuela planea montar una resistencia al estilo guerrillero o sembrar el caos en caso de un ataque aéreo o terrestre estadounidense, según muestran fuentes y documentos de planificación vistos por Reuters.

La respuesta ha sido referida públicamente, aunque sin detalles, por funcionarios de alto rango, que se refieren a ella como "resistencia prolongada", e implicaría pequeñas unidades militares en más de 280 localidades llevando a cabo actos de sabotaje y otras tácticas de guerrilla.

En Venezuela ya se han desplegado 5.000 misiles Igla de fabricación rusa, elogiados recientemente por Maduro en la televisión estatal. Las órdenes militares son que las unidades se dispersen y se escondan en varios lugares si hay un ataque, dijo una fuente.

La segunda estrategia, denominada "anarquización" y que los funcionarios no han reconocido, utilizaría servicios de inteligencia y partidarios armados del gobernante PSUV para crear desorden en la capital Caracas y hacer ingobernable a Venezuela, dicen las fuentes.

EXISTEN OTROS ACTORES ARMADOS EN VENEZUELA

Fuerzas guerrilleras colombianas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) operan en el oeste de Venezuela, que también es un centro de cultivo de coca, ingrediente básico de la cocaína.

Los colectivos, partidarios del partido gobernante, se movilizan a menudo en convoyes de motocicletas para enfrentarse a los manifestantes. A veces van armados.

Grupos de la oposición venezolana, ONG, Washington y algunos gobiernos latinoamericanos han acusado a Maduro y al ejército venezolano de tener vínculos con grupos de narcotraficantes, a los que también se acusa de violencia.

El Gobierno ha negado sistemáticamente tales vínculos y afirma que Estados Unidos busca un cambio de régimen para hacerse con el control de las vastas reservas de petróleo de Venezuela.

(Reporte de Reuters; Editado por Alexander Smith y Diego Oré)