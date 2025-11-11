CONTEXTO-Crisis de la BBC: ¿Qué la ha provocado y qué pasará después?

Por Kate Holton y Paul Sandle

LONDRES, 11 nov (Reuters) - La BBC atraviesa su mayor crisis en décadas tras la dimisión de sus dos máximos responsables por acusaciones de parcialidad que han llevado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a amenazar con emprender acciones legales por "no menos" de US$1.000 millones a menos que obtenga una compensación.

La BBC se disculpó el lunes por un documental de Panorama que empalmó dos partes de un discurso de Trump el 6 de enero de 2021, el día en que sus partidarios irrumpieron en el Capitolio, creando la impresión de que había llamado a la violencia.

A continuación se detalla cómo se ha producido la crisis, cómo se financia y gobierna la BBC y cómo se elegirá a un nuevo director general.

MEMORÁNDUM INTERNO APROVECHADO POR LOS CRÍTICOS

El escándalo se desató a raíz de la filtración de un memorando interno de un antiguo asesor de normas que enumeraba lo que, según él, eran fallos en la cobertura de la BBC sobre Trump, la guerra entre Israel y Hamás y asuntos transexuales.

El memorando de Michael Prescott, exeditor político del Sunday Times, exponía lo que, según él, eran una serie de fallos editoriales que mostraban un sesgo izquierdista sistémico en la BBC. Prescott era asesor externo del Comité de Normas y Directrices Editoriales de la BBC, que supervisa la cobertura, el cumplimiento y las quejas.

Su nota al consejo de la BBC fue filtrada al derechista Daily Telegraph, y aprovechada por críticos y rivales que se oponen a la postura liberal de la BBC y a su financiación pública.

La BBC tardó una semana en responder, dando la impresión de parálisis ante el aluvión de críticas.

Su corresponsal de medios, Katie Razzall, y uno de sus principales presentadores políticos, Nick Robinson, dijeron que había habido un choque entre los directores de noticias y la junta: los primeros querían disculparse por la edición de Trump, mientras que los segundos argumentaron que era necesario abordar un problema más amplio de sesgo institucionalizado.

Robinson señaló con el dedo a Robbie Gibb, miembro del consejo de administración y portavoz de Theresa May cuando era primera ministra. Robinson dijo que Gibb había argumentado que la BBC tenía fallos sistémicos. Gibb no respondió a la petición de comentarios.

Jon Sopel, exeditor de la BBC para Norteamérica, afirmó el lunes en su podcast que Gibb había investigado quejas sobre un sesgo de izquierda en la programación de la BBC, pero nunca un sesgo de derecha, como alegaban algunos en la izquierda respecto a su cobertura de Israel.

La oficina de prensa de la BBC declinó hacer comentarios.

¿QUÉ HA DICHO LA BBC?

El presidente de la BBC, Samir Shah, dijo que era "fantasioso" sugerir que un consejo hostil había urdido las dimisiones del director general, Tim Davie, y de la jefa de informativos, Deborah Turness.

En una carta enviada el lunes a los legisladores, también afirmó que la BBC no había enterrado los ejemplos de fallos. Había publicado correcciones, cambiado la orientación y el liderazgo y llevado a cabo medidas disciplinarias formales cuando se encontraron problemas, dijo.

En su opinión, el memorándum de Prescott sólo ofrecía una descripción parcial de los problemas, pero añadió que él había iniciado una revisión del comité de normas mucho antes de recibir el memorándum de Prescott.

GOBIERNO REVISARÁ FINANCIACIÓN DE LA BBC

La BBC se financia con el canon que pagan todos los hogares británicos que ven la televisión. En 2024/25, ingresó 3.800 millones de libras (US$5.100 millones), mientras que los ingresos comerciales elevaron el total a 5.900 millones de libras.

La financiación de la BBC se detalla en su última carta real decenal, que expira en 2027. A finales de este año, el Gobierno propondrá distintos modelos de financiación, ya que cada vez es más difícil defender el canon cuando muchos espectadores se pasan a Netflix y otras plataformas de streaming.

El número de personas que pagan el canon ha ido disminuyendo constantemente: al final del último ejercicio financiero era de 23,8 millones, frente a los 25,3 millones de hace dos años.

APOYO PÚBLICO A RADIOTELEVISIÓN PÚBLICA

La BBC, que es cliente de Reuters, es a la vez el proveedor de noticias más fiable y el más utilizado en Gran Bretaña, según muestran las encuestas.

Sus noticias llegan al 67% de todos los adultos a través de la televisión, la radio y en línea, dijo el regulador de medios Ofcom en julio, aunque su alcance ha caído en 11 puntos porcentuales desde 2019.

Una encuesta rápida de YouGov el lunes mostró que la mitad de los encuestados creía que la BBC era políticamente parcial, aunque se dividieron a lo largo de las líneas partidistas. Alrededor del 31% dijo que generalmente estaba sesgada a favor de las opiniones de izquierda, mientras que el 19% dijo que favorecía a la derecha.

QUIÉN ELIGE AL NUEVO JEFE Y QUIÉNES SON LOS CANDIDATOS

El Consejo de Administración, compuesto por 14 miembros, elegirá al nuevo Director General. Cinco de los miembros no ejecutivos son elegidos por el Gobierno, incluido el Presidente.

Entre las candidatas a sustituir a Davie figura Charlotte Moore, antigua Directora de Contenidos de la BBC. Es CEO de Left Bank Pictures y ocupa un alto cargo en Sony Pictures Television.

También se ha propuesto a Jay Hunt, excontroladora de BBC One y ejecutiva en Channel 4 y Channel 5. Actualmente es directora creativa para Europa de Worldwide Video en Apple.

Otros nombres que se barajan son Alex Mahon, exdirector de Channel 4 que dirige una empresa de eventos, y Carolyn McCall, consejera delegada de ITV. Jane Turton, directora de All3Media, también se considera una posible candidata.

(Reporte de Kate Holton; Editado en español por Natalia Ramos)