Por Ali Sawafta y Maggie Fick

RAMALA, Cisjordania/BEIRUT, 6 dic (Reuters) - Las fuerzas israelíes desataron un bombardeo aéreo y terrestre contra Hamás en Gaza tras una incursión transfronteriza del grupo islamista gobernante en el enclave el 7 de octubre.

Al menos 16.015 palestinos han muerto desde entonces, según cifras del Ministerio de Sanidad de Gaza, mientras que 1.200 personas perdieron la vida en la incursión de Hamás en Israel, según los recuentos israelíes.

Las agencias de ayuda advierten de que el desastre humanitario en Gaza empeora a cada hora, con la mayoría de sus 2,3 millones de habitantes sin hogar y atrapados en un enclave costero minúsculo y asediado, con escasos alimentos, agua, atención médica, combustible o refugio.

Con las infraestructuras básicas devastadas, los servicios de teléfono e Internet interrumpidos con frecuencia y varios estadísticos sanitarios muertos o desaparecidos, cada vez preocupa más que las autoridades sanitarias de Gaza no puedan seguir llevando un recuento exacto del número de víctimas.

¿cómo se ha recopilado hasta ahora el número de víctimas? en las primeras seis semanas de guerra, los depósitos de cadáveres de los hospitales de gaza enviaron cifras al principal centro de recogida de datos del ministerio de sanidad, dirigido por hamás, en el hospital al shifa. los funcionarios usaban hojas de excel para llevar la cuenta de los nombres, edades y números de documento de identidad de los fallecidos y los transmitían al ministerio de sanidad palestino en ramala, que forma parte de la autoridad palestina (ap) que ejerce un autogobierno limitado en cisjordania ocupada por israel. pero omar hussein ali, director del centro de operaciones de emergencia del ministerio de ramala, dijo que de los cuatro funcionarios que dirigían el centro de datos de shifa, uno murió en un ataque aéreo que afectó al hospital, mientras que los otros tres desaparecieron cuando las fuerzas israelíes tomaron las instalaciones, que consideraban un supuesto escondite de hamás. "el tipo de registro de víctimas necesario para comprender lo que está ocurriendo es cada vez más difícil. la infraestructura de información, los sistemas sanitarios que existían, están siendo destruidos sistemáticamente", afirmó hamit dardagan, de iraq body count, creada durante la invasión y ocupación de irak liderada por estados unidos.

Desde que el 1 de diciembre se suspendió una tregua de una semana, las actualizaciones de las cifras de víctimas, que por lo general se publicaban a diario, se han vuelto irregulares. La última actualización del Ministerio de Sanidad de Gaza la dio el lunes su portavoz, Ashraf Al-Qidra, elevando la cifra de muertos a 15.899, pero no ofreció su habitual conferencia de prensa. Reuters no ha podido ponerse en contacto con él desde entonces. Solo se han publicado dos informes ministeriales parciales que aumentan la cifra de muertos, basados en el número de cadáveres llevados a dos hospitales: 43 el martes y 73 el miércoles. El ministro de Sanidad palestino, Mai al-Kaila, dijo el martes que los servicios sanitarios de Gaza se encontraban en un estado "desastroso", con más de 250 miembros del personal muertos y al menos 30 detenidos por las fuerzas israelíes.

¿son exhaustivas las cifras de víctimas publicadas? no, dijeron expertos a reuters. "nuestro seguimiento sugiere que las cifras proporcionadas por el ministerio de sanidad pueden estar infradeclaradas, ya que no incluyen a las víctimas mortales que no llegaron a los hospitales o que pueden estar perdidas bajo los escombros", dijo el portavoz de la oficina de derechos humanos de la onu. "es lógico suponer que las cifras de las que se informa están infravaloradas, son bajas", afirmó nathaniel raymond, director ejecutivo del laboratorio de investigación humanitaria de la escuela de salud pública de yale, que lleva más de 20 años trabajando en el recuento de muertes en conflictos armados y catástrofes naturales. un informe de la autoridad palestina del 26 de octubre afirmaba que al menos 1.000 cadáveres no pudieron ser recuperados o llevados a los tanatorios, citando a las familias entrevistadas por su personal en gaza, un ejemplo claro y plausible del impacto de la guerra "en la captura de datos y la presentación de informes", según el artículo de the lancet. el número de cadáveres que se teme que estén enterrados bajo los escombros asciende ya a miles. gran parte del equipo de excavación de las fuerzas de defensa civil de gaza ha quedado destruido por los ataques aéreos, dijo el martes el ministro de sanidad de la autoridad palestina, al kaila. ¿qué credibilidad tienen las cifras de víctimas hasta la fecha?

Antes de la guerra, Gaza contaba con sólidas estadísticas de población -procedentes de un censo de 2017 y de encuestas más recientes de la ONU- y con sistemas de información sanitaria que funcionaban mejor que en la mayoría de los países de Oriente Próximo, dijeron a Reuters expertos en salud pública.

Oona Campbell, profesora de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, dijo que las autoridades sanitarias palestinas tienen credibilidad desde hace mucho tiempo con sus métodos para mantener estadísticas de referencia y hacer un seguimiento de las muertes en general, no solo en tiempos de guerra. Las agencias de la ONU confían en ellos.

"La capacidad palestina de recopilación de datos es profesional y muchos funcionarios del ministerio han recibido formación en Estados Unidos. Trabajan duro para garantizar la fidelidad estadística", dijo Raymond, de la Universidad de Yale. El 26 de octubre, el Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina publicó un informe de 212 páginas con los nombres, edades y números de identificación de 7.028 palestinos muertos en ataques aéreos, después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, puso en duda las cifras de víctimas. Campbell y otros dos académicos analizaron los datos para un informe de la revista médica Lancet el 26 de noviembre y concluyeron que no había ninguna razón evidente para dudar de su validez. "Consideramos inverosímil que estos patrones (de tasas de mortalidad) se deban a la fabricación de datos", escribieron los investigadores. Desde entonces, el Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina no ha publicado un informe detallado similar, lo que refleja el debilitamiento de las comunicaciones con Gaza.

¿QUÉ DICE ISRAEL? Un alto funcionario israelí declaró a los periodistas el lunes que alrededor de un tercio de los muertos en Gaza hasta la fecha eran combatientes enemigos, estimando su número en menos de 10.000 pero más de 5.000, sin detallar cómo se había llegado a esa estimación. El funcionario dijo que el recuento total de unos 15.000 muertos hasta el lunes dado por las autoridades palestinas, que no desglosan el recuento entre civiles y combatientes, es "más o menos" correcto. Los grupos de derechos humanos y los investigadores afirman que el elevado número de civiles se debe al uso de armamento pesado -incluidas las denominadas bombas "rompebúnkeres", destinadas a destruir la estratégica red de túneles de Hamás- y a los ataques contra barrios residenciales en los que, según Israel, Hamás ha ocultado bases militantes, plataformas de lanzamiento de cohetes y armamento dentro y debajo de bloques de apartamentos y hospitales.

¿cuál es el desglose de niños y adultos muertos? las naciones unidas, así como la legislación israelí y palestina, definen a un niño como una persona menor de 18 años, aunque se cree que algunos militantes de hamás son adolescentes. el ministerio de sanidad de la autoridad palestina dijo el martes que alrededor del 70% de los muertos de gaza eran mujeres y niños menores de 18 años, pero no ha hecho público ningún desglose por categorías de edad desde su informe del 26 de octubre. según el artículo de the lancet, los datos del informe del ministerio mostraban que el 11,5% de las muertes registradas entre el 7 y el 26 de octubre eran niños de entre 0 y 4 años, el 11,5% de entre 5 y 9 años, el 10,7% de entre 10 y 14 años y el 9,1% de entre 15 y 19 años. "hubo un pico distintivo entre los hombres de 30 a 34 años, posiblemente como reflejo de la exposición de combatientes o civiles (por ejemplo, socorristas en los lugares de las bombas, periodistas y personas que salían a buscar agua y alimentos para sus familias)", decía el informe.

¿podría el recuento convertirse en una víctima de la guerra? la nueva fase de la ofensiva israelí, que se extiende a la mitad sur de gaza desde el 1 de diciembre, ha reducido aún más las posibilidades de recopilar datos fiables sobre el número de víctimas mortales, dijo el martes richard peeperkorn, enviado de la organización mundial de la salud en gaza. "como todos sabemos, normalmente obtenemos (los datos) del ministerio de sanidad, y desde hace varios días se basan mucho más en estimaciones, es mucho más difícil para ellos", agregó.

Los expertos afirmaron que el hecho de que a una cohorte de tecnócratas sanitarios que antes era eficiente le resulte casi imposible trabajar es otro desgarrador indicio de los estragos de la guerra.

"Es una señal terrible cuando se llega a un punto, como en el que se encuentra Sudán, en el que ni siquiera se dispone de un registro de defunciones. Eso en sí mismo nos demuestra a los trabajadores humanitarios que estamos en el peor de los casos", afirmó Raymond, de la Universidad de Yale.

(Reporte de Ali Sawafta en Ramala y Maggie Fick en Beirut; contribución de James Mackenzie en Jerusalén, Jana Choukeir en Dubai, Emma Farge en Ginebra, Helen Reid en Londres y Adam Makary en El Cairo; redacción de Maggie Fick; edición en español de Javier López de Lérida)