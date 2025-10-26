"Contexto muy positivo" antes de reunión Trump-Xi, dice secretario de Tesoro de EEUU
Negociadores de Estados Unidos y China establecieron un "contexto positivo" para las conversaciones
Negociadores de Estados Unidos y China establecieron un "contexto positivo" para las conversaciones comerciales que sostendrán esta semana los presidentes Donald Trump y Xi Jinping, afirmó el domingo el secretario estadounidense del Tesoro, Scott Bessent.
"Yo lo describiría como constructivo, de gran alcance, profundidad y que nos da la capacidad de avanzar y establecer las condiciones para la reunión de líderes en un contexto muy positivo", declaró Bessent tras dos días de negociaciones en Malasia.
Pero el secretario aclaró que cualquier extensión de la tregua comercial entre Estados Unidos y China será "decisión del presidente Trump", quien se reunirá con Xi esta semana en Corea del Sur.
