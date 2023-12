Por Jack Queen

20 dic (Reuters) -

Donald Trump, el favorito para ser el candidato republicano a la presidencia en 2024, ha sido acusado de cuatro casos penales distintos y podría afrontar su primer juicio en marzo.

El expresidente de Estados Unidos se ha declarado inocente en todos los casos y es poco probable que sus problemas legales le impidan recuperar el cargo si es elegido. A continuación se explica por qué.

¿puede trump ser elegido presidente a pesar de los cargos penales?

La Constitución estadounidense exige que los presidentes tengan al menos 35 años y sean ciudadanos estadounidenses que hayan vivido en el país durante 14 años.

El Congreso añadió una cláusula en la 14ª Enmienda después de la Guerra Civil que prohíbe a los funcionarios que participaron en "insurrección o rebelión" ocupar cargos federales.

La Corte Suprema de Colorado dictaminó el 19 de diciembre que Trump está descalificado para aparecer en la boleta de las elecciones primarias del estado porque participó en una insurrección el 6 de enero de 2021, cuando sus partidarios atacaron el Capitolio de Estados Unidos.

Trump, que negó haber cometido un delito el 6 de enero, ha dicho que apelará ante la Corte Suprema de Estados Unidos, cuya mayoría conservadora de 6 a 3 incluye a tres jueces designados por el exmandatario. El fallo de Colorado está en suspenso hasta al menos el 4 de enero de 2024.

Los tribunales están divididos sobre si la cláusula de insurrección se aplica al presidente. El fallo de Colorado revocó a un juez de un tribunal inferior que coincidió en que Trump había participado en la insurrección, pero dijo que no era un "funcionario de Estados Unidos" que pueda ser descalificado bajo esa Enmienda.

Jueces de varios estados, incluidos Minnesota, Michigan y Nueva Hampshire, han desestimado demandas similares a la presentada en Colorado.

Trump no ha sido acusado formalmente de insurrección.

¿podría trump cerrar los casos penales en su contra si es electo?

Trump enfrenta dos casos federales, incluido uno que lo acusa de intentar ilegalmente revertir su derrota electoral de 2020 ante el demócrata Joe Biden y otro por su manejo de documentos clasificados al dejar la Casa Blanca. Ambos casos fueron presentados por el fiscal especial estadounidense Jack Smith.

Trump no podría despedir a Smith directamente, pero podría nombrar a un fiscal general que lo hiciera, aunque Smith sólo podía ser removido por mala conducta u "otra causa justa".

Trump también ha sido acusado en una corte estatal de Nueva York por pagos para mantener su silencio a una estrella porno antes de su victoria en las elecciones de 2016 y en Georgia por sus esfuerzos por anular la votación de 2020.

Los presidentes no tienen autoridad para despedir a los fiscales estatales y Trump no tendría poder para poner fin a estas investigaciones.

¿los problemas legales de trump han dañado su candidatura?

Hasta ahora, Trump ha usado los casos a su favor, afirmando que son parte de una conspiración política en su contra, y los documentos financieros de su campaña han mostrado aumentos en las donaciones tras las acusaciones.

Una encuesta de Reuters/Ipsos a principios de diciembre encontró que el 52% de los votantes autoidentificados como republicanos votaría por Trump incluso si fuera declarado culpable de un delito grave por un jurado, y el 46% votaría por él si estuviera cumpliendo condena en prisión.

Alrededor del 31% de los republicanos no votaría por él si fuera declarado culpable, y el 39% no lo haría si estuviera en prisión. El resto dijo que no sabía qué harían.

¿trump podría indultarse a sí mismo?

Si es elegido presidente, Trump podría intentar indultarse si fuera declarado culpable en cualquiera de los casos federales. Los presidentes tienen amplios poderes de indulto, aunque los juristas no están de acuerdo sobre si un autoindulto viola el principio básico de que nadie debe ser juez en su propio caso.

Es casi seguro que el tema sería resuelto por la Corte Suprema.

Trump no tiene autoridad para indultarse a sí mismo en los casos estatales. Aún podría ser elegido y tomar juramento incluso si es condenado en el caso de Nueva York o Georgia.

El caso de Nueva York actualmente está programado para el 25 de marzo. No se espera que el caso de Georgia se vea antes de las elecciones. (Reporte de Jack Queen. Editado en español por Marion Giraldo)